Bursa'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kaçak tütün ürünleri imal eden bir adres takibe alındı.
Ekipler, söz konusu adrese yaptığı baskında 2 adet tütün sarma makinesi, 13 kilogram tütün, 65 bin adet boş ve 9 bin adet dolu makaron ele geçirdi.
Olayın şüphelisi K.G. gözaltına alındı.
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