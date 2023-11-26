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        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:58
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        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kaçak tütün ürünleri imal eden bir adres takibe alındı.

        Ekipler, söz konusu adrese yaptığı baskında 2 adet tütün sarma makinesi, 13 kilogram tütün, 65 bin adet boş ve 9 bin adet dolu makaron ele geçirdi.

        Olayın şüphelisi K.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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