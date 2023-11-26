Bursa'da fırtına; çatı duvarı yıkıldı, sahanın dış çelik karkası devrildi BURSA'dafırtınanedeniyle bir binanın çatı duvarı yıkıldı, bir futbol tesisinin de dış çelik karkası devrildi.

BURSA'dafırtınanedeniyle bir binanın çatı duvarı yıkıldı, bir futbol tesisinin de dış çelik karkası devrildi.

Kentte etkili olan yağış ve fırtına sürüyor. İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir apartmanın çatı duvarı yıkıldı, altındaki 1 otomobil zarar gördü. Cerrah Mahallesi'nde de fırtına nedeniyle spor tesisinin dış çelik karkası devrildi. Yeni açıldığı belirtilen saha, zarar gördü. Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, fırtınanın akşam saatlerinde etkisinin azalacağı belirtildi.