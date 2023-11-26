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        Bursa'da fırtına; çatı duvarı yıkıldı, sahanın dış çelik karkası devrildi

        BURSA'dafırtınanedeniyle bir binanın çatı duvarı yıkıldı, bir futbol tesisinin de dış çelik karkası devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:00
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        Bursa'da fırtına; çatı duvarı yıkıldı, sahanın dış çelik karkası devrildi
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        BURSA'dafırtınanedeniyle bir binanın çatı duvarı yıkıldı, bir futbol tesisinin de dış çelik karkası devrildi.

        Kentte etkili olan yağış ve fırtına sürüyor. İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir apartmanın çatı duvarı yıkıldı, altındaki 1 otomobil zarar gördü. Cerrah Mahallesi'nde de fırtına nedeniyle spor tesisinin dış çelik karkası devrildi. Yeni açıldığı belirtilen saha, zarar gördü. Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, fırtınanın akşam saatlerinde etkisinin azalacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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