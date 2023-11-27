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        Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi

        Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan 4 ayı, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 22:36 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:36
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        Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi
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        Uludağ’da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan 4 ayı, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Uludağ'da Sarıalan bölgesindeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, 4 ayının yemek aramak için çöp konteynerlerini karıştırdığı yer aldı.

        Bir vatandaş da ayıları yolun karşısına geçerken görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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