Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi

Uludağ’da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan 4 ayı, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Uludağ'da Sarıalan bölgesindeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, 4 ayının yemek aramak için çöp konteynerlerini karıştırdığı yer aldı.

Bir vatandaş da ayıları yolun karşısına geçerken görüntüledi.

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