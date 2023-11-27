Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti Ordu'nun Gülyalı ilçesinde fırtınada pilotu iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, dengesini kaybedince tekerleklerini piste değdirmeden son anda pas geçti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Ordu'da iki gündür etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün İstanbul-Ordu seferini yapan bir yolcu uçağı, fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı. Uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na inişe geçtiği sırada fırtına nedeni ile havada dengesini kaybetti.

Sola yatan uçak, tekerleklerini piste değdirmeden yeniden havalandı. Pisti son anda pas geçen uçak daha sonra kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.