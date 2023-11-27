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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Bursa'nın 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'nı yılda 300 bin kişi geziyor

        EKİP - Bursa'daki Oylat ve Balıkesir'deki Avcılar mağaraları, sarkıt ve dikitleriyle Güney Marmara'daki yer altı jeolojik oluşumların en güzel örneklerini barındırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:01
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Bursa'nın 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'nı yılda 300 bin kişi geziyor
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        EKİP - Bursa'daki Oylat ve Balıkesir'deki Avcılar mağaraları, sarkıt ve dikitleriyle Güney Marmara'daki yer altı jeolojik oluşumların en güzel örneklerini barındırıyor.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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