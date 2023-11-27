DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Bursa'nın 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'nı yılda 300 bin kişi geziyor
EKİP - Bursa'daki Oylat ve Balıkesir'deki Avcılar mağaraları, sarkıt ve dikitleriyle Güney Marmara'daki yer altı jeolojik oluşumların en güzel örneklerini barındırıyor.
EKİP - Bursa'daki Oylat ve Balıkesir'deki Avcılar mağaraları, sarkıt ve dikitleriyle Güney Marmara'daki yer altı jeolojik oluşumların en güzel örneklerini barındırıyor.
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