DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Bursa'nın 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'nı yılda 300 bin kişi geziyor EKİP - Bursa'daki Oylat ve Balıkesir'deki Avcılar mağaraları, sarkıt ve dikitleriyle Güney Marmara'daki yer altı jeolojik oluşumların en güzel örneklerini barındırıyor.

EKİP - Bursa'daki Oylat ve Balıkesir'deki Avcılar mağaraları, sarkıt ve dikitleriyle Güney Marmara'daki yer altı jeolojik oluşumların en güzel örneklerini barındırıyor.

Anadolu Ajansının