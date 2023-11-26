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        Haberler Gündem SON DAKİKA | Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı - Güncel haberler

        Son dakika haberi Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı

        Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:43 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:54
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        Aden Körfezi'nde içinde Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
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        Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir.

        Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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