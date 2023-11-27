Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da kar yağışı başladı! - 27 Kasım Ankara hava durumu

Başkent Ankara'da kar yağışı başladı! Türkiye soğuk havaların etkisi altına girdi. Başkent Ankara'da da sabah saatlerinde sıcaklık eksi 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışının başladığı kentte bazı bölgeler beyaza büründü. Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde de, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı Anadolu Ajansı Giriş: 27.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:03 facebook

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Başkent Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anıtkabir ve çevresinde de etkili oldu.

2 Şurada Paylaş! AA'da yer alan habere göre sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte bazı bölgeler beyaza büründü.