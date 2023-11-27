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        Bursa'da bir kadın tarafından ikinci kattan itildiği iddia edilen kişi tedavi altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre erkek arkadaşını camdan iterek atan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:17
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        Bursa'da bir kadın tarafından ikinci kattan itildiği iddia edilen kişi tedavi altına alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre erkek arkadaşını camdan iterek atan kadın gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Demirtaş Barbaros Mahallesi 434. Sokak'taki evde, G.K. (33) iddiaya göre Y.U'yu ikinci katın penceresinden attı.

        Yere düşen Y.U. hareketsiz yatarken, G.K da bıçakla başında bekledi. Bu sırada komşularla da tartışan G.K. etrafta kendisini izleyenleri tehdit etti.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis, şüpheli kadını gözaltına aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.U'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

        Y.U, polise verdiği ilk ifadesinde, G.K'nin kendisini ikinci kattan attığını öne sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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