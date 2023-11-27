Uludağ'da ayılar yerleşim yerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi.

Sarıalan bölgesine inerek çevrede yiyecek arayan 4 ayı, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kayıtlarda ayıların yerlerde buldukları yiyeceklerle beslendikleri görülüyor.

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