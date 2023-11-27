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        Uludağ'da ayılar yerleşim yerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

        Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 01:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 01:25
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        Uludağ'da ayılar yerleşim yerlerinde yiyecek ararken görüntülendi
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        Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi.

        Sarıalan bölgesine inerek çevrede yiyecek arayan 4 ayı, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kayıtlarda ayıların yerlerde buldukları yiyeceklerle beslendikleri görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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