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        Bursa'da 'kaçak tütün' operasyonu

        BURSA'dakaçaktütün ticareti yaptığı öne sürülen K.G. (38), depoya yapılan baskınla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:00
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        Bursa'da 'kaçak tütün' operasyonu
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        BURSA'dakaçaktütün ticareti yaptığı öne sürülen K.G. (38), depoya yapılan baskınla gözaltına alındı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, K.G.'nin Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak tütün ile sarım yaptığını ve piyasaya sürdüğünü belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde depoya baskın yaptı. Operasyonda, 13 kilo tütün, 9 bin dolu, 65 bin boş makaron ile 2 adet tütün sarma makinesi ele geçirilirken, K.G. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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