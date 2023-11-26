Bursa'da 'kaçak tütün' operasyonu

BURSA'dakaçaktütün ticareti yaptığı öne sürülen K.G. (38), depoya yapılan baskınla gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, K.G.'nin Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak tütün ile sarım yaptığını ve piyasaya sürdüğünü belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde depoya baskın yaptı. Operasyonda, 13 kilo tütün, 9 bin dolu, 65 bin boş makaron ile 2 adet tütün sarma makinesi ele geçirilirken, K.G. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.