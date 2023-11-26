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        Bursa'da dişi çekildikten sonra ölen çocuğun ilk otopsi raporu tamamlandı

        Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüne ilişkin Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi raporu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:21 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:44
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        Bursa'da dişi çekildikten sonra ölen çocuğun ilk otopsi raporu tamamlandı
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        Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüne ilişkin Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi raporu tamamlandı.

        Baba Aydın Sönmez, gazetecilere, oğlunun vefatının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, konuyla ilgili ifadelerine başvurulduğunu anımsattı.

        Oğlunun vefatından sonra çok zor günler geçirdiklerini ve psikolojik destek aldıklarını belirten Sönmez, "Deniz'in otopsi raporu çıkmış ama hep tıbbi terimler kullandığı için biz bir şey anlayamadık otopsi raporundan. Bundan sonraki sürecin İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak devam edeceğini söylediler. Biz de İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun içeriğine göre hareket edeceğiz." dedi.

        Sönmez, bundan sonraki süreçte başka anne ve babaların canının yanmaması için hukuk mücadelesi yürüteceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Eğer diş kliniklerinde bu anestezinin uygulanması yasaksa bu yapılmasın. Yani bir illa bir can gitmesi gerekmiyor. Daha erken müdahale edilsin, devletimiz denetim yapsın. Oğlumun vefat etmesiyle alakalı gerek anestezi uzmanı gerek işlem yapan doktor ilgili şikayette bulunduk. Ben devletimin adaletine sonuna kadar güveniyorum. Rabbimin adaletine güveniyorum. Adalet bir şekilde tecelli edecek. Suçu olan da cezasını çekecek, en ağır şekilde. Benim oğlum üç gün savaş verdi yoğun bakımda. Ben onun için bir ömür savaşmaya hazırım. Yeter ki adalet yerini bulsun."

        - "Şu an açılan bir dava yok"

        Ailenin avukatlarından Salih Duman da olayla ilgili adli ve idari süreçler devam ettiğini söyledi.

        Deniz'in vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün soruşturma başlattığını ve klinikle ilgili 1 ay kapatma cezası verildiğini anlatan Duman, "Kliniğin sedasyon işlemi yapması yasal olarak mümkün değil. Bu konuda gerekli ekipmanlarının olmadığını düşünüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü de zaten bu gerekçeyle 1 ay kapatma cezası tesis etti. Şu anda klinik kapalı. Bu durum yapılan işlemlerde mevzuata aykırılığın olduğunun başlı başına bir göstergesi." diye konuştu.

        Duman, doktorlarla ilgili sürecin de devam etiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bir taraftan İl Sağlık Müdürlüğünün bu soruşturması neticesinde diğer taraftan cezai boyutta savcılık gerekli yazışmaları ve soruşturmayı yapıyor. Tabi bir izin süreci olacak. İlk etapta otopsi raporu geldi. Otopsi raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. İzinlerin alınması akabinde süreç devam edecek. Burada ailenin mağduriyeti zaten ortadadır. Yapılacak yargılamalar neticesinde varsa ihmali ve kusuru olanların en yüksek cezaları almasını talep edeceğiz. Şu an açılan bir dava yok. Burada ifade alma süreci izne tabii. Onun için birtakım mevzuatın gerektirdiği işlemler yapılıyor. Dolayısıyla konu soruşturma aşamasındayız."

        Süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydeden Duman, "Süreç çok kısa değil, belki birkaç ayı bulabilir ama biz yetkililerden durumun vahametini de göz önünde bulundurularak bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Ön otopsi raporu geldi. Çok teknik bilgiler içerdiği için biz de inceleme aşamasındayız." dedi.

        Aydın ve Elena çiftinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'e 10 Kasım'da diş çekimi için gittiği özel poliklinikte genel anestezi uygulanmış, daha sonra bekleme odasına alınan çocuğun bir süre sonra ateşi yükselmişti. Evine gönderilen çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine götürülmüş, tedavi altına alınan Sönmez 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Keles ilçesine bağlı kırsal Denizler Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilmiş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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