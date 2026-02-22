Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Giriş: 22.02.2026 - 12:24
        İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çok sayıda suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.C. ve M.E.K, gözaltına alındı.


        Emniyete götürülen 2 hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

