Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çok sayıda suçtan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.C. ve M.E.K, gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

