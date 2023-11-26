Bursa'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi Bursa'da gece boyu etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Bursa'da gece boyu etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Nilüfer İlçesi, Balıkesir yolu Tahtalı Mahallesi civarındaki bir fabrikanın bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi.

Bölgedeki elektrik tellerine de hasar veren ağaç nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ağacın kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğe açıldı.

Rüzgar nedeniyle bazı ağaçların yollara ve araçların üstüne devrildiği, çatıların uçtuğu öğrenildi.

Ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmaları sürüyor.