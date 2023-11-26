Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN Samsunspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile 22 puanı bulunuyor. Samsunspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi ile 8 puanda bulunuyor. Samsunspor - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde..

Anadolu Ajansı Giriş: 26.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:05 facebook

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