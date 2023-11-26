Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Samsunspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile 22 puanı bulunuyor. Samsunspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi ile 8 puanda bulunuyor. Samsunspor - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde..
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Ntcham, Mouandilmadji
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor.
Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla giriyor.
SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ
Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Markus Gisdol, Beşiktaş müsabakasında takımının başında yer alamıyor.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmuyor.
BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN SIKINTISI
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.
Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.
"Kara Kartal" deplasmanda sadece VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.
TARİHE GEÇEN MAÇ!
Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti.
Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skor Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Yılport Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.