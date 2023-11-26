Ahmet Selim Kul yazdı: Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı Dusan Tadic'in ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanıp averajla liderliğini sürdürdü. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki performansını değerlendirdi.
Özlediğimiz keyifte geçen bir milli aradan daha sonra Fenerbahçe son haftaların “hareketlenen” takımı Fatih Karagümrük maçı ile döndü lige. “Fenerbahçe ve Galatasaray ligin çok üstünde” söyleminin de verdiği ekstra hoşgörüyle ilk saniyeden itibaren başlayan zaman geçirmeye yönelik tavırlar maçta yavaş bir giriş izlememizde önemli pay sahibi oldu. Galatasaray maçında da aynı görüntüler vardı. TFF’nin lig kalitesi adına izin vermemesi gerekiyor bu kadar basit zaman geçirme taktiklerine…
Fenerbahçe’nin yavaş başlangıcındaki tek sebep elbette bu değildi. İsmail’in yanında Crespo olunca savunma daha güvenli olsa da yaratıcılıkta efektiflik azaldı. Ayrıca Fenerbahçe’de dün 11’de sprint özelliği olan tek oyuncu Ferdi olunca bir türlü istediği oyun akışkanlığına yaklaşamadı Sarı-Lacivertliler. Tabii hala merkezde 3 tane 11 oyuncusunun eksik olduğunu da unutmayalım. Üstüne bir de Fatih Karagümrük ‘bir Fenerbahçe klasiği’ olarak ilk atağında golü bulunca ilk yarı soğuk duşa döndü ev sahibi adına.
İkinci yarıda, ilk yarının oyun zevkinden yiyen Dituro yaptığı zamanlama hatasıyla bu defa penaltı golü yiyerek Fenerbahçe’yi stresten uzaklaştırdı.
Ardından maç başından beri çok da kötü sonuçlar vermeyen ana planda ısrar bu defa meyvesini verdi ve Fenerbahçe klasik setlerinden biriyle öne geçti.
İRFAN’IN İSTEĞİ
Maçın bundan sonrasında ise konuk ekip her ne kadar Fenerbahçe’yi çok terletemese de topa sahip olarak oyunu rakip yarı sahaya hapsetti. Fenerbahçe bu bölümde ikili mücadelelerde zayıf, preste tembel ve dinamizmde pasif bir görüntü verdi. Kanarya milli takıma çok oyuncu gönderdiği için neredeyse her milli aradan böyle döndü aslında. O yüzden Sivasspor maçındaki görüntüye bakmadan bu maç özelinde eleştirileri abartmak hata olur. Özetle bu maçın yazısı Sivasspor maçı bitmeden bitmez.
Fenerbahçe’de galibiyete bir isim vermemiz gerekirse İrfan’ın isteği-Tadic’in golleri dememiz gerekiyor. Maçın en iyi oyuncusu oscarı İrfan Can Kahveci’ye giderken, en iyi yardımcı oyuncu oscarı da İsmail’in oldu.
GALATASARAY’IN İKİ GÖMLEK ÜSTÜN OLDUĞU KONU…
Bununla birlikte iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi Fenerbahçe’nin saha dışı gündemi çok net bir şekilde takıma sirayet etmiş. Futbolcuların vücut dillerinde bunu görmek çok kolay. Fenerbahçeliler’e göre hakem yönetimlerinde değişiklik yok bu kadar gürültüye rağmen. Fenerbahçe’de şu ana kadar MHK Başkanı istifaya davet edildi ve Başkan Ali Koç birçok iddiadan bahsetti. Eğer beğenilmeyen yönetim değiştirilemeyecekse Fenerbahçe hakem gündeminden koşarak uzaklaşmalı.
Bir de Kadıköy atmosferi 4-5 maç skorların da etkisiyle iyi destek oldu diye abartılı övülmeye başlamıştı. Bu statta hala 50 metreden önü boş koşan adama “Vurrr” diye bağrılıyor. Bu stattaki ortalama futbol bilgisi çok ama çok zayıf. Her tepki kendini ele veriyor bu konuda. Ayrıca tepeden sahanın boş yerlerini gören taraftarlar(!) saha içinde arkasını göremeyen adama “Aaa-Uuu” yapıyor. Hakem tepkileri şu ortamda bile etkisiz ve sakil duruyor. Galatasaray stadının takımına katkısı Fenerbahçe’nin stadının katkısından en az iki gömlek üstün. Bu gerçeği de kabul etmek ve değiştirmek için bir şeyler yapmak şart.