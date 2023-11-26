Adana'da N. Kaya (40), tartıştığı annesi Fahriye Kaya'yı (54) tabanca ile vurarak ağır yaraladı, araya giren eşi Halime Kaya'yı (44) da öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. N. Kaya, karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya ile mutfakta tartıştı.

Cinayete kurban giden Halime Kaya

Sesleri duyup, gelen Halime Kaya, eşi N. Kaya'yı durdurup, tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran N. Kaya, eşi ile annesini başından vurup, motosiklet ile kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. 4 çocuk annesi Halime Kaya hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bir kebapçıda usta olarak çalışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.