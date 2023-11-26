Serdar Ali Çelikler yazdı: Üç puan ve soru işaretleri

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İlk unsur çözüldü. Uzun vuruyorlar ve baskı yemiyorlar. Fenerbahçe'nin alametifarikası olan 30-40 metrelik takım boyunu açıyorlar. İkinci unsur için Tadic - Dzeko - Sebastian'ın sezon başı formu lazım ki Tadic haftalardır formsuz. Aslen alternatifi de yok. 3. unsur olan bireysel yetenek kısmı da Karagümrük maçında şöyle gelişti: Sebastian frikikten atıyordu direkten döndü. Birkaç dakika sonra Can Keleş, Liva'nın saniyelik geç çıkışını değerlendirip onu çalımladı, kaleye vurdu, Ferdi'nin bacak arasından gol oldu. Yani kısmet de döndü.

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"Tarihin en iyi kadrosu" önermesinin safsata olduğu da ortada. Çünkü Tadic'in oynamaması lazım ama kim oynayabilir? King? Belki. Kent fırsatı değerlendiremedi. Cengiz hala gelemedi. Bu konuda Kartal'ı yalnızca Batshu'yu yeterince kullanamamakla eleştirebiliriz. Ya da ters yönden bakıp "Kent'i de Bartuğ'u da Cengiz'i de kaybetti" de diyebiliriz. Ben ilk önermedeyim. Umut da şu görüntüsü ile Fener'in oyuncusu değil.