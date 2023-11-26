Serdar Ali Çelikler yazdı: Üç puan ve soru işaretleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü geriden gelip 2-1 yenerek averajla haftayı lider kapattı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki performansını kaleme aldı.
Fenerbahçe'nin sağlık ekibi ve fizik antrenör ekibinin kalitesini ciddiyetle tartışmak gerekiyor. Sakatlık dönüşleri çok uzun ve fizik kalite düşüşü / adale sakatlıkları net. Bu iki unsur da tartışılmalı. Fred, 29 Ekim Pazar günü sakatlandı. Kasıkta 2. derecede yırtık olduğu açıklandı. 15 gün ila 3 haftadır süresi. Bugün o sakatlığın üzerinden tam 4 hafta geçti. Riske edilmemesi anlaşılır. Perşembe Danimarka deplasmanına götürülmemesi de.. Ama bence Sivas maçında oynaması da şüpheli. Djiku da herhalde Beşiktaş maçına ancak yetişir. Becao'nun da sakat sakat oynatıldığı ve nihayet kasının kopartıldığı neredeyse bariz.
Sağlık departmanı net soru işareti. Bu sorun ciddi bir sorundur ve hallolmazsa birçok soruna neden olur. Bir de teknik ekibe katkı sadece bu departmanlarda mı olmalı yoksa başka katkılar da yapılmalı mı? Misal kaleci antrenörü.. Düşünülmeli..
Gelelim maça, Fenerbahçe'nin 3 tane temel 'numarası' vardı.
1- Önde baskı ile topu geri kazanma süresinin kısalığı..
2- Geriden sete çıkıldığında hızlı top çevirerek pozisyonlara girme..
3- Bireysel yetenekle iş bitirme..
İlk unsur çözüldü. Uzun vuruyorlar ve baskı yemiyorlar. Fenerbahçe'nin alametifarikası olan 30-40 metrelik takım boyunu açıyorlar.
İkinci unsur için Tadic - Dzeko - Sebastian'ın sezon başı formu lazım ki Tadic haftalardır formsuz. Aslen alternatifi de yok. 3. unsur olan bireysel yetenek kısmı da Karagümrük maçında şöyle gelişti: Sebastian frikikten atıyordu direkten döndü. Birkaç dakika sonra Can Keleş, Liva'nın saniyelik geç çıkışını değerlendirip onu çalımladı, kaleye vurdu, Ferdi'nin bacak arasından gol oldu. Yani kısmet de döndü.
"Tarihin en iyi kadrosu" önermesinin safsata olduğu da ortada. Çünkü Tadic'in oynamaması lazım ama kim oynayabilir? King? Belki. Kent fırsatı değerlendiremedi. Cengiz hala gelemedi. Bu konuda Kartal'ı yalnızca Batshu'yu yeterince kullanamamakla eleştirebiliriz. Ya da ters yönden bakıp "Kent'i de Bartuğ'u da Cengiz'i de kaybetti" de diyebiliriz. Ben ilk önermedeyim. Umut da şu görüntüsü ile Fener'in oyuncusu değil.
O zaman ne yapmalı? Sorunun yanıtı yeni bir yöntem bulmada.. Sebastian dışında da skor üretebilecek orta alan oyuncuları bulmakta. Milli araları boş geçirmeyip duran top setleri üretmekte.. Kör değneğini bellemiş gibi hep İrfan'ı Cengiz ile değiştirmemekte.. Bats ile Dzeko'yu birlikte kullanabilmekte.. Hoca dokunuşu göremiyoruz, kabul edelim.
2. devre yüksek tempolu ama dağınık başladı. Gümrük kalecisinin saçma sapan hareketiyle Fener penaltı kazandı ve skor eşitlendi. Sonra bir Liva kurtarışı, Samet'in penaltı tartışmalı bloğu derken, İrfan Can "bu maçı çevireceğim" inadı ile Sebastian'a asist, Tadic'e gol yazdırdı. Ama golün aslı İrfan'ındır. Yine 74'te hocasından kement yedi. Oysa sarı kartlı Sebastian çıkabilirdi.
Tadic zaten asla çıkmıyor.. İsmail Hoca kusura bakmasın çok ezber işler yapıyor. "Şapkadan tavşan çıkarma" yapmasın da biraz da ezber bozsun.. 74'te hem Edin hem İrfan çıkınca ileride top tutulamadı. Anadolu takımı görüntüsüne geçildi. Tıpkı Demirspor maçında aynı değişikliklerin aynı sonucu vermesi gibi..
Fenerbahçe 3 puan ve bolca soru işareti aldı bu maçtan. Arda Kardeşler Felix Brych gibi maç yönetti. Aynı cesareti diğer büyüklerin statlarında da görürüz inşallah!