İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle görüştü: İnsani ara uzatılacak mı?

10 Şurada Paylaş!









Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.