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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle görüştü: İnsani ara uzatılacak mı?

        İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle görüştü: İnsani ara uzatılacak mı?

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarına 24 Kasım'da uygulamaya giren "insani ara" ara verildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldi, serbest bırakılan her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 07:32 Güncelleme: 27.11.2023 - 07:32
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

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        Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

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        Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.

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        "Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek" şeklinde sıraladı.

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        Öte yandan Hamas da, akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

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        NETANYAHU GAZZE'NİN KUZEYİNE GİTTİ

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü.

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        Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

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        Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.

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        ÇATIŞMALARA 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

        Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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        Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

        Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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