Linda Evangelista: İlişki istemiyorum çünkü…

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Linda Evangelista, 1987 - 1993 arasında Fransız model Gérard Marie ile çalkantılı evliliği, oyuncu Kyle MacLachlan'la nişanlanması ve oğlu Augustin'in milyarder iş insanı babası François-Henri Pinault ile birlikteliği de dâhil olmak üzere pek çok ilişkisiyle adından söz ettirmişti.