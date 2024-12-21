Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yarpuzlu köyünde 20 Eylül'de 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in evinin önünde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yürütüldü.

Jandarma dedektiflerince yapılan araştırmalarda, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.