Spor yazarları Fenerbahçe'nin Karagümrük galibiyetini değerlendirdi

2 Şurada Paylaş!









"TADIC KENDİNİ HATIRLADI"

Halil Özer/Milliyet: "Peki ikinci yarıda ne oldu? Devrenin başında Fenerbahçe müthiş bir tempo yaptı. Türkiye Ligi’nde de bu tempoyu yapabilen en iyi takım Fenerbahçe. Üstelik bir de Tadiç kendini hatırladı. Daha doğrusu bu takım için ne kadar önemli olduğunu hatırladı. Tabii bir de İrfan Can Kahveci. Tempoyu seven bu iki oyuncu Szymanski’nin de katılmasıyla rakip kale önünde çok etkili oldu. Zaten ilk gol gelince 2.’nin de geleceği belliydi. Bu arada İsmail ve Crespo’nun baskısını unutmamak lazım. Özellikle İsmail her maç üstüne koyuyor. Sadece hücum katkısını ve oyun kuruculuğunu biraz daha geliştirmesi lazım. Bu eksikliği de orta alanda bütün takımı etkiliyor. Fred varken o konuda rahattı. O işi Fred yapıyordu. Şimdi dönünce İsmail daha da rahatlayacak."