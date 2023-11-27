Spor yazarları Fenerbahçe'nin Karagümrük galibiyetini değerlendirdi
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü Dusan Tadic'in golleri ile 2-1 yendi. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Karagümrük galibiyetini değerlendirdi...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü Dusan Tadic'in golleri ile 2-1 yendi. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Karagümrük galibiyetini değerlendirdi...
"TADIC KENDİNİ HATIRLADI"
Halil Özer/Milliyet: "Peki ikinci yarıda ne oldu? Devrenin başında Fenerbahçe müthiş bir tempo yaptı. Türkiye Ligi’nde de bu tempoyu yapabilen en iyi takım Fenerbahçe. Üstelik bir de Tadiç kendini hatırladı. Daha doğrusu bu takım için ne kadar önemli olduğunu hatırladı. Tabii bir de İrfan Can Kahveci. Tempoyu seven bu iki oyuncu Szymanski’nin de katılmasıyla rakip kale önünde çok etkili oldu. Zaten ilk gol gelince 2.’nin de geleceği belliydi. Bu arada İsmail ve Crespo’nun baskısını unutmamak lazım. Özellikle İsmail her maç üstüne koyuyor. Sadece hücum katkısını ve oyun kuruculuğunu biraz daha geliştirmesi lazım. Bu eksikliği de orta alanda bütün takımı etkiliyor. Fred varken o konuda rahattı. O işi Fred yapıyordu. Şimdi dönünce İsmail daha da rahatlayacak."
"GELECEĞE DAİR MESAJ VERDİ"
Ömer Üründül/Sabah: "Osayi'nin yokluğunda sağ kulvar çalışmadı. Dzeko ve Tadic'in fizik açıdan düşük olup markajcılarına teslim olması pozisyon bulma şansını azaltıyordu. İsmail ve Crespo'nun orta sahadaki mücadeleleri beklenen bir durumdu. Szymanski bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve her zamanki gibi Ferdi... aç kazanıldı ama gelecek için de son derece dikkat edilmesini gereken mesajlar verdi. Uzun süredir üstünde duruyorum İsmail Kartal'ın dikkatini çekmek istiyorum. Yetenekli yabancıları idareli kullanayım demeyeceksin. Kolay maçlardan sonra Avrupa kulvarında dinlendirmeyeceksin. Ve bunlara mutlaka kondisyon idmanı yaptıracaksın. Dün gece de bu görüldü."
"ÜÇ PUAN VE SORU İŞARETLERİ"
Serdar Ali Çelikler/Habertürk: Fenerbahçe'nin sağlık ekibi ve fizik antrenör ekibinin kalitesini ciddiyetle tartışmak gerekiyor. Sakatlık dönüşleri çok uzun ve fizik kalite düşüşü / adale sakatlıkları net. Bu iki unsur da tartışılmalı. Fred, 29 Ekim Pazar günü sakatlandı. Kasıkta 2. derecede yırtık olduğu açıklandı. 15 gün ila 3 haftadır süresi. Bugün o sakatlığın üzerinden tam 4 hafta geçti. Riske edilmemesi anlaşılır. Perşembe Danimarka deplasmanına götürülmemesi de.. Ama bence Sivas maçında oynaması da şüpheli. Djiku da herhalde Beşiktaş maçına ancak yetişir. Becao'nun da sakat sakat oynatıldığı ve nihayet kasının kopartıldığı neredeyse bariz. Sağlık departmanı net soru işareti. Bu sorun ciddi bir sorundur ve hallolmazsa birçok soruna neden olur. Bir de teknik ekibe katkı sadece bu departmanlarda mı olmalı yoksa başka katkılar da yapılmalı mı? Misal kaleci antrenörü.. Düşünülmeli..
"TÜM SORUMLULUĞU TAKIMA VERDİ"
Ercan Güven/Milliyet: "Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’a gelirsek… Devreyi mağlup geçen Fenerbahçe için ne yapacağını bekledi herkes. Sihirli değnek aradı. Batshuayi ile çift santrafora mı dönecek, Cengiz’i mi oyuna sürecek… Nasıl bir reçete yazacak? İkinci yarı başında hiçbirini yapmayarak “çok önemli bir şey yaptı” İsmail Kartal! Tüm sorumluluğu oynayan takımın üzerine bıraktı, aynen devam etti. Mağlubiyeti kabul etmeyip oyunu çevirmelerini bekledi ki, aynen öyle oldu. Batshuayi ile Cengiz’i son çeyrekte dinlendirmek istediklerinin yerine aldı. Sonra da Tadic’i çıkarıp King’e deneme dakikaları verdi. Risk aldı, düşündüğü oldu. Krizi üstüne giderek aştı."
"SZYMANSKI GOLÜN KAPISINI ÇALDI"
Gürcan Bilgiç/Sabah: "Böylesine önemli bir maçı, bu kadar panik içinde oynamak. İsmail Kartal da, oyuncular da performanstan öte, karşılaşmanın mental "titrekliği"nin üstüne gitmeli. Şampiyonluğa oynayan takım, rakibin baskısını bu kadar kabul etmez. Szymanski'nin çok çaba harcadığı ilk 45 izledik. Golün kapısını çalıp durdu, galibiyet sayısının asistini yaptı. Maçtan vazgeçmeyen oyunculardandı. Takımın en ihtiyacı olduğu anda, herkes "seyirci" moduna geçip, maça müdahale etmeyi aklına getirmedi. Kadıköy'de Fenerbahçe böyle oynamaz, tribündekiler de susmaz. Dediğimiz gibi; oyun bir kenara, mental bir maçtı."
"SAKATLIKLAR %100 ETKİLEDİ"
Erman Toroğlu/Sabah: "Fenerbahçe'de sakatlıklar sahadaki oyunu %100 etkiledi. O sezon başındaki tempolu oyun yok sarı-lacivertlilerde. Bazı futbolcuların şahsi gayretleriyle gidiyorlar. MHK Başkanı İbanoğlu, Ali Koç'u mahkemeye verdiği an o görevden istifa etmeliydi. VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır !Çünkü maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra Fenerbahçe öne geçti. Şu gözüküyor ki, sezon sonuna kadar hakem konuşacağız. Sahada fazla futbol da yoktu zaten. Hakem olmayınca da futbol nasıl olsun! Adam kambura yatıyor, kambura yatanın lehine faul veriyor. Lafı uzatmaya gerek yok, herkese hayırlı işler."
"15 DAKİKA YETTİ"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Fenerbahçe için dün sağ bekte Samuel’in yokluğu, iki kanatta İrfan-Tadic’in etkisizliğiyle kanalların kapandığı bir ilk devreydi adeta. İkinci yarının başıyla beraber ev sahibi ekip hareketlendi, İrfan-Tadic canlandı, Crespo önde görünmeye başladı. Canlı bir 15 dakika, maçın ritmini değiştirmelerine yetti zaten. Fenerbahçe'nin Trabzon, Ludogorets, Adana Demir’i yenemediği, Karagümrük’ü geçtiği son 4 maçlık süreçte problemi, tamamlanamayan atak dönüşündeki başarılarıyla takım boyunu olağanüstü kısaltan, arkadaşlarını çoğunlukla geri koşturmayan Becao-Djiku-Fred üçlüsünün yokluğuydu. İsmail Kartal, Djiku’yla Fred’in döndüğünü söyledi müsabaka öncesi. Onların dönüşü, atak sürekliliği ve oyun kalitesini de olumlu etkileyecektir muhakkak."
"BU YAZI SİVAS MAÇI BİTMEDEN BİTMEZ"
Ahmet Selim Kul/ Habertürk: Kanarya milli takıma çok oyuncu gönderdiği için neredeyse her milli aradan böyle döndü aslında. O yüzden Sivasspor maçındaki görüntüye bakmadan bu maç özelinde eleştirileri abartmak hata olur. Özetle bu maçın yazısı Sivasspor maçı bitmeden bitmez. Fenerbahçe’de galibiyete bir isim vermemiz gerekirse İrfan’ın isteği-Tadic’in golleri dememiz gerekiyor. Maçın en iyi oyuncusu oscarı İrfan Can Kahveci’ye giderken, en iyi yardımcı oyuncu oscarı da İsmail’in oldu.