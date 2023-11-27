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Samsunspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-1 yenerek Rıza Çalımbay yönetiminde 2'de 2 yaptı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Samsunspor karşısındaki performansını kaleme aldı. Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:54 facebook

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Bilal Meşe (Milliyet): Colley, savunmadaki görevini eksik de yapsa, attığı golle Kartal’ı üç puana taşıyan isim oldu. Çok da eleştirmenin anlamı yok! Biliyoruz ki, Kartal Yuvası Ümraniye adeta revire döndü... Biri düzeliyor, biri sakatlanıyor. Rıza Çalımbay ve ekibi handikaplarla boğuşuyor. Takım içinde güvendiği kramponlar yok değil, gelin görün ki güvendiği dağlara kar yağdı dün... Örneğin Gedson... Çabuk, ancak bu özelliğini maalesef son haftalarda öne çıkaramıyor, oyunu rakip alana yıkamıyor, topla drinlinglerde adam eksiltemiyor, top kayıpları da cabası! Tek artısı, Colley’e kritik bir dakikada galibiyet golünün asistini yapması... Nazar mı değdi ne arkadaşa?

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Kuşkusuz siyah - beyazlı oyuncular iyi niyetli, ancak üç puan için bu faktör yetmiyor. Kartal vites yükseltemiyor, tempoyu bir kenara bırakın, rakibe baskı yapamıyor. O öldürücü pas trafiğinin bir hayli uzağında, üretimden oldukça yoksun... Bu oyunda bir benzetme vardır, “Oynamadan kazanmak” diye... Valla kimse alınmasın ama bu Kartal’ın dünkü oyunuyla müthiş örtüşüyor. Rıza Çalımbay, bu işin içinde yoğrulmuş, öyle ‘pes’ kelimesi onun lugatında yok. Biliyorum ki, Rıza hoca Ümraniye’de işi zor, ama zoru sever, Ümraniye’yi toparlar. Kartal’ı devre arası takviyelerle zirve yarışına ortak eder.