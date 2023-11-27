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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Karker Andok" kod adlı Mutlu Kacar'ı, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:07
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        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
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        Suriye’de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylem talimatları veren PKK/YPG'nin sözde Suriye/Ayn El Arab sorumlularından "Karker Andok" kod Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

        "Karker Andok" kod adlı Mutlu Kacar, Suriye/Tel Rıfat’ta faaliyet yürütürken, 24 Temmuz 2021’de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde görev yapan güvenlik güçlerine ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını vermişti.

        Kacar'ın talimat verdiği eylem sonucunda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit olmuştu. MİT, askerlerimizin şehit olduğu eylemin talimatını veren örgüt mensubunun Mutlu Kacar olduğunu tespit etti, hedef listesine aldı.

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        BU SEFER KAÇAMADI

        MİT’in takibinden kaçmak isteyen Mutlu Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat’tan Suriye/Derik’e geçti. Bir süre Derik’te faaliyet yürüten Kacar, MİT tarafından tespit edilebileceği korkusuyla tekrar faaliyet yerini değiştirdi. Son olarak sorumlu düzeyde Ayn El Arab’a geldi.

        MİT, uzun süredir, sınır ötesinde aradığı Mutlu Kacar’ı, saha ajanlarının yaptığı operasyonla, en doğru anda etkisiz hale getirdi.

        MUTLU KACAR KİMDİR?

        Mutlu Kacar, 1997 yılında terör örgütüne katıldı ve silahlı faaliyet yürütmeye başladı. 2009 yılında Irak/Haftanin alanında Halkla İlişkiler biriminde yer aldı. Kırsal alandaki faaliyetlerinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda elinden ve gözünden yaralandı.

        2013 yılında Irak/Mahmur Rüstem Cudi Kampı’nda sorumlu düzeyde faaliyet yürütürken örgüt tarafından Suriye/Tel Rıfat’a gönderildi. 2015 yılında Şehba Bölge/Şerova Eyaleti’nde sözde tabur sorumlusu olan Mutlu Kacar Tel Rıfat’ta bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine ve ÖSO/SMO’ya yönelik eylemleri koordine etti.

        2020 yılında PKK/YPG’nin Tel Rıfat’ta bulunan yerel güçlerinin sorumlusu olarak faaliyet yürüten Mutlu Kacar, 2022 yılında örgüt tarafından Suriye/Derik bölgesine sorumlu düzeyde gönderildi. 2023 yılında PKK/YPG Ayn El Arab Sorumlusu oldu. Hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan dosyası bulunmaktaydı.

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