Bursa'da bir kadın tarafından ikinci kattan itildiği iddia edilen kişi tedavi altına alındı Bursa'da feci bir olay meydana geldi. Kentte bir kişinin kız arkadaşı tarafından ikinci kattan aşağı itildiği ileri sürüldü. Vücudunda kırıklar meydana gelen Y.U. adlı adam tedavi altına alınırken G.K. adlı kadın gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre erkek arkadaşını camdan iterek atan kadın gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre bir evde yaşanan olayda, G.K. (33) iddiaya göre Y.U'yu ikinci katın penceresinden attı.

Yere düşen Y.U. hareketsiz yatarken, G.K da bıçakla başında bekledi. Bu sırada komşularla da tartışan G.K. etrafta kendisini izleyenleri tehdit etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

REKLAM Olay yerine gelen polis, şüpheli kadını gözaltına aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.U'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Y.U, polise verdiği ilk ifadesinde, G.K'nin kendisini ikinci kattan attığını öne sürdüğü öğrenildi. Fotoğraflar: DHA