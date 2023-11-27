Gram altın haftaya rekorla başladı
Altının ons fiyatı 2.016 doları görürken dolar/TL'nin 28.90'a yükselmesiyle gram altın 1.876 lira ile yeni tarihi zirvesine ulaştı
Gram altındaki rekor serisi yeni haftaya da taşındı. Haftanın ilk işlem gününde sabaha karşı altının ons fiyatı 2.016 dolara kadar yükselmesinin ardından 2.010 dolar civarında dengelendi. Böylece ons fiyatı cuma kapanışa göre yüzde 0.5 yükseldi.
Geçen haftayı 28.87'den kapatan dolar/TL de sabah saatlerinde 28.90'ın üzerine tırmandı. Bu yükselişler gram altında 1.876 lirayla yeni tarihi zirvenin görülmesine yol açtı.
Geçen hafta yayımlanan Fed tutanaklarındaki ihtiyatlı yaklaşım vurgusu aralık ayında Fed'in faizi sabit tutacağına artık kesin gözüyle bakılmasını desteklerken, bu durum küresel olarak doların zayıflamasına yol açtı.
Dolar endeksi geçen çarşambadan bu yana yüzde 1'e yakın düşerken zayıflayan dolar altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu.
Gram altın son 1 ayda yüzde 5 yükseldi.