Galatasaray kupada Boluspor deplasmanında: İşte Okan Buruk'un 11'i!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Kupadaki ilk maçında Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray hanesine 1 puan yazdırmıştı. Boluspor ise ilk maçında Eyüpspor'a mağlup oldu. Peki Boluspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.
Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanından çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.
Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sekiz isim maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen'in kadroda olmadığı duyuruldu.
İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:
Günay Güvenç
Berkan Kutlu
Abdülkerim Bardakcı
Metehan Baltacı
Kadir Subaşı
Jelert
Eyüp Aydın
Efe Akman