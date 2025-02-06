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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde evinin penceresinden düşen eski belediye başkanı, 84 yaşındaki Sabri Pamuk yaşamını yitirdi. Pamuk'un kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybedip, düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:34
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        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
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        Aksaray'da olay, Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde meydana geldi. Müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden Sabri Pamuk (84), 4.5 metre yükseklikten düşüp yaralandı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Sabri Pamuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabri Pamuk’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        7 çocuk babası Sabri Pamuk’un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Aksaray
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