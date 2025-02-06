Galatasaray'dan transferde son gün operasyonu!
Avrupa Ligi için kadro bildirimini bu geceye kadar yapmak zorunda olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper takviyesini saatler içinde açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar, sağ bek için de temaslarını sıklaştırdı. İşte Galatasaray'ın gündemindeki isimler ve son detaylar...
Avrupa Ligi için kadrosunu bu gece UEFA'ya bildirmesi gereken Galatasaray, dört koldan transfer operasyonu yürütüyor. Stoper transferini bu geceye kadar bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sağ bek için de çalışmalarına devam ediyor.
Önceliğini stoper takviyesine veren Cimbom, Genk’in Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.
Belçika ekibi ile de bonservis pazarlıklarında önemli bir aşama kaydeden Galatasaray 6 milyona Euro'ya kadar çıktı.
Ancak Cuesta konusunda bazı şüpheler var ve bu bölge için başka oyuncularla da görüşmeler devam ediyor.
Empoli’de forma giyen Saba Goglichidze de bu isimlerden biri... İtalyan kulübü, Gürcü savunmacı için 12 milyon Euro talep ediyor.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda stoper transferi için Başakşehirli Opoku da gündeme geldi. Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'dan 9 milyon Euro istiyor.
Opoku ise kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediğini dile getirdi.
SAĞ BEKE 3 ADAY
Stoperin yanı sıra sağ bek takviyesi için de bastıran Galatasaray yönetimi, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski için Lens’a kiralama teklifi yaptı.
Fransız ekibi ise zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 8 milyon Euro istiyor.
Sağ bek için diğer aday Lyon'dan Clinton Mata... Fransız kulübü, Angolalı bek için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.
Lyon'un, Fransa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle daha aşağı bir meblağa oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi.
Galatasaray'ın sağ bekteki üçüncü alternatifi ise Sevilla’nın genç futbolcusu Juanlu Sanchez... 21 yaşındaki İspanyol futbolu için kulübüyle temaslar sürüyor.