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        Uludağ'ın üzerinde mercek bulutu görüldü

        Bursa semalarında Uludağ'ın üzerinde sabah saatlerinde mercek bulutu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:07
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        Uludağ'ın üzerinde mercek bulutu görüldü
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        Bursa semalarında Uludağ'ın üzerinde sabah saatlerinde mercek bulutu oluştu.

        Kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulut yaklaşık 1 saat sonra kayboldu.

        Vatandaşlar, mercek bulutu cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor. Engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor. Orografik (yeryüzü yükseltileri) bir olayın sonucu olan bu bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

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