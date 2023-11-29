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        İş yerinin önünü kapatan otomobili forkliftle kaldırdı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde iş yerlerinin önünü kapatan otomobilin sahibine ulaşamayan esnaf, aracı forklift ile kaldırıp yerini değiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:50
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        İş yerinin önünü kapatan otomobili forkliftle kaldırdı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde iş yerlerinin önünü kapatan otomobilin sahibine ulaşamayan esnaf, aracı forklift ile kaldırıp yerini değiştirdi.

        Olay, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Osmanbey Caddesi´nde mal indirileceği sırada iş yerinin önünde bir otomobilin park halinde olduğu görüldü. Otomobilin sahibine ulaşamayan esnaf, forklift ile aracı yerinden kaldırıp başka bir yere bıraktı. Esnafın otomobili forklift ile kaldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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