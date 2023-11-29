İnegöl'de eski karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde Kenan Ö. (40) ile eski eşi Merve Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşini bıçakla karnından yaralayan Kenan Ö. kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Kenan Ö. ise jandarma ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.