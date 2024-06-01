Kleopatra Koyu'nun ziyaretçileri tarih ve doğayı iç içe buluyor

Göcek'e gelen misafirleri Bedri Rahmi ile Sarsala koyları ve özellikle bu bölgeye götürdüklerini anlatan Salgıncı, "Özellikle gelen tüm insanların burayı ziyaret etmesini öneriyoruz. Burada ziyaretçiler tarih ve doğayı iç içe bulabiliyor ve onlara berrak suda yüzmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.