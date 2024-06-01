Razvan Lucescu'dan Beşiktaş'a olumsuz yanıt! Nuri Şahin ve Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Razvan Lucescu'yla yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Rumen hoca, Beşiktaş'a sıcak baksa da kadro yapılanması ve transfer konusunda fikir ayrılıkları olunca görüşmeler tıkandı. Siyah-beyazlıların yerli olarak ise son düzlükte iki adayı var: Nuri Şahin ve Sergen Yalçın...
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Razvan Lucescu ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
KADRO YAPILANMASI VE TRANSFER...
Rumen hoca, babası Mircea Lucescu'nun da devreye girmesiyle teklife ilk etapta sıcak yaklaştı. Ancak Beşiktaş 2 milyon Euro'luk tazminatı ödemeye hazır olsa da kadro yapılanması ve transfer konusunda fikir ayrılıkları sonrası görüşmeler tıkandı.
YABANCI ARAYIŞI BİTMEDİ, YERLİDE 2 ADAY VAR...
Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam konusunda arayışları sonlanmış değil. Son düzlükte yerli olarak ise öne çıkan 2 aday var: Nuri Şahin ve Sergen Yalçın...
ŞAHİN VE YALÇIN KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI...
Ancak hem Nuri Şahin hem de Sergen Yalçın ile ilgili Beşiktaş yönetiminde fikir ayrılıkları mevcut. İşte özetle yönetimdeki görüşler...
Nuri Şahin kanadı: "Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, Beşiktaş'a büyük hizmetler verdi ama bu döngüden çıkıp artık yeni bir hikaye yazılmalı" görüşü hakim. Genç, başarıya aç bir teknik direktör ve kadrodaki değişimi hızlandıracak bağlantıları olan bir sportif direktör formülüyle zirveye oynayan bir takım hedefleniyor.
Sergen Yalçın kanadı: Nuri Şahin'in tecrübesizliği handikap olarak görülüyor. Camianın içerisinden biri olarak bu zor süreçte Sergen Yalçın'ın tıpkı kazandığı şampiyonluktaki gibi takımı ayağa kaldıracağına inanılıyor. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın da bu noktada görüşü, hep dile getirdikleri "doğal aday"dan yana.
Siyah-beyazlı yönetim gelecek hafta teknik adam konusunu netleştirmeyi hedefliyor.