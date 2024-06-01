Artık bu hayatta yalnızsın Brad Pitt!
Brad Pitt'e soyadı darbesi indiren çocukları, Refah'taki çadır kamp saldırısında sus pus olup insanlıktan sınıfta kalanlar, Madonna'ya müstehcen sahne şovu davası absürtlüğü ve Sofia Vergara'nın gülümseten iri göğüs isyanıyla haftaya damga vuranlar...
Bu çocuklar nankör mü yoksa ilgisiz bir babanın kurbanları mı? Brad Pitt'in Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra çocuklarıyla da ayrıldığı gibi bir görüntü var ortada.
2016'da boşanma talebiyle mahkemeye başvurmalarından üç yıl sonra resmen boşanan Jolie ile Pitt ikilisi, önce velayet mücadelesini sürdürdü, şimdi de Fransa'daki şarap bağının bulunduğu şato üzerinden büyük bir hukuk mücadelesi yürütüyor.
Brad Pitt, hep ortak velayet için zorladı. Sonunda zaten çocukların büyük bir kısmı reşit olunca ya da reşit olmaya yaklaşınca geri adım attı.
Evlat edindikleri çocukları Maddox (22), Pax (20), Zahara (19) zaten reşit olmuşken, ilk biyolojik çocukları Shiloh bu hafta 18'ine girdi. Geriye 15 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox kaldı. Yetişkin seviyesine gelen çocukların evebeyn korumasına ihtiyaçları ortadan kalkınca ya da kalkmasına az kalınca babalarının soyadına da ihtiyaç duymamaya başladılar. Hayatlarına 'Jolie-Pitt' soyadıyla başlayan çocuklar, sadece 'Jolie' olarak devam etme kararı aldılar.
Zahara, geçen yıl babasıyla soyadı bağını koparmıştı. Geçen yıl kasım ayında başladığı Spelman Üniversitesi etkinliğinde kendini "Adım Zahara Marley Jolie" diye tanıtmıştı. Bu hafta önce ikizlerden Vivienne'in soyadı hamlesi geldi. Vivienne, annesi Angelina Jolie'nin yapımcısı olduğu 'The Outsiders' adlı Broadway müzikalinde ona yardım etti, dolayısıyla afişte adına yer verildi. Ama afişteki isim tercihi, Vivienne Jolie şeklindeydi.
Brad Pitt'e son darbe Shiloh'dan geldi. Üstelik Zahara ve Vivienne'in soyadını değişiminin yasal olarak elde edilip edilmediği bilinmezken Shiloh'nın isim değişikliği için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Hem de artık reşit olduğu 27 Mayıs'taki doğum gününde...
Büyük çocukları Pax ve Maddox'un babalarıyla aralarının iyi olmadığı, onunla görüşmedikleri zaten biliniyor. Hatta 2020 yılında Babalar Günü’nde Pax, sosyal medyadan Pitt için "dünya standartlarında bir pislik", "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" filan demişti.
Boşanma kararından kısa süre önce ailece çıktıkları bir özel jetli seyahat esnasında bir kavga koptuğu, Brad Pitt'in Maddox'a şiddet uyguladığı ve Angelina Jolie'nin de bunun üzerine boşanma kararı aldığı söylenmişti. İşin içine FBI soruşturması girdi ama Pitt bu olaydan aklandı. Ama şiddet iddiası hep bu ailenin üzerinde bir kara bulut olarak varlığını sürdürdü. Soyadı hamleleri de çocukların babalarıyla bağlarını kopardığını gözler önüne seriyor. Milyonlarca hayranın da olsa artık bu hayatta yalnızsın Brad!
TAYLOR SWIFT HÂLÂ SUS PUS: YETER ARTIK!
Haftanın en can yakıcı haberi, İsrail'in Refah'ta çadır kampı bombalayıp en az 200 Filistinliyi öldürmesiydi. "Artık yeter!" diyen pek çok kişinin arasında ünlüler de vardı. Tarkan'dan Şahan Gökbakar'a, Hülya Avşar'dan Çağla Şıkel'e Türkiye'den pek çok ünlü isim sesini yükseltti. Dünya yıldızlarından, özellikle Batılı yıldızlardan hep bir ağızdan aynı tepkiyi göremedik ne yazık ki. Her zaman bu konuda varlığını gösteren Filistin asıllı model Bella Hadid ile cesur çıkışlar yapan ünlü oyuncu Susan Sarandon Filistinlilere destek mesajları gönderdi.
Filistin yanlısı tavrı nedeniyle 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılan Jenna Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" diye tepki gösterirken; Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez" çıkışıyla takdir topladı.
Bugüne kadar İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili ağzını açmayan Taylor Swift ise dünya turnesinin Avrupa ayağına başladığı Madrid ve Lizbon konserlerinde açılan Filistin bayraklarıyla, sesini çıkarma konusunda baskı altına alındı. Ama Swift hâlâ sus pus...
EN ABSÜRD DAVA
Madonna'yı Madonna yapan sahne şovu bu kez başına dert oldu. Cesur kıyafetlerle cesur sahne gösterisi, dava konusu edildi. Şarkıcının sahne performansını fazla müstehcen bulan bir seyircinin yemeyip içmeyip mahkemeye koşması sizi de şaşırtmadı mı? Biz böyle dev isimlerin konserlerine susamışken, "uyarıda bulunmadan pornografiye maruz bıraktığı", "seyircilerin sahnede seks eylemlerini taklit eden üstsüz kadınları izlemeye zorlandığı" suçlamasıyla Madonna'ya dava açan arkadaş, sen gerçekten ciddi misin?
"TAM ASTRONOT OLACAĞIM, GÖĞÜSLERİM DEVREYE GİRİYOR"
Haftanın gülümseten yorumu, Sofia Vergara'dan. Mütevazılığı farklı bir boyuta taşıyarak kendini yerden yere vurmuş desek abartmış olmayız. Konu, oyunculuğu ve iri göğüsleri... Onu en iyi tanıdığımız 'Modern Family' dizisinde "neredeyse kendini oynadığını ve aslında oyunculuk hakkında hiçbir şey bilmediğini" söylemesiyle şaşırttı. Verdiği röportajda göğüslerini işaret ederek "Bunlarla bir bilim insanı olamam, bir astronot olamam" deyiverdi. Hatta kariyerine başlarken, ciddiye alınmak istiyorsa meme küçültme operasyonu yaptırmasının istendiğini itiraf etti. "Hiçbir zaman ciddiye alınmak istemedim. Komedi yapmak istedim" diyerek göğüslerinden vazgeçmediğini anlattı.