HT Gastro
Stil

Uçurumun kıyısındaki kızlar

Araştırmalar son yıllarda kızlar arasında depresyon ve kaygı oranının erkeklerden belirgin şekilde daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kızlar sevilip sevilmemelerinin dış görünüşleriyle alakalı olduğunu öğreniyorlar. Tabii ki sosyal medyadan...

Giriş: 01.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 01.06.2024 - 01:38
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Kızlar neden daha öfkeli?

Çocukluğunu, mahalledeki meyve ağaçlarına tırmanan, okula yürüyerek gidip gelen, sokakta oyun oynayan, kimseyle kıyaslanmayarak büyüyen bir neslin son temsilcilerinden biri olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Dijital dünyadan uzak bir şekilde çocukluğunu yaşayan herkes gibi, kimsenin benden daha güzel, daha başarılı, daha aktif, daha konuşkan olmamı istediğini hatırlamıyorum.

Ergenlik yıllarımda kendimi çaresiz hissettiğimde, etrafımdaki diğer arkadaşlarım gibi, günlüğüme dökerdim içimi. Şimdi buradan bakınca günlüğümün bana kim olduğumu ve etrafımda nasıl insanların olmasını istediğimi anlamama yardımcı olduğunu fark ediyorum.

Bugün kızlar artan sayıda, en çok da sosyal medya sayesinde büyük bir dış baskıyla büyüyorlar. Ergenliğe ve yetişkinliğe geçişleri psikolojik açıdan çok yıpratıcı oluyor. Araştırmalar, son yıllarda kızlar arasında depresyon ve kaygı oranının erkeklerden belirgin şekilde daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Donna Jackson Nakazawa, Tükçeye de çevrilmiş "Kesintiye Uğrayan Çocukluk" kitabında, çocukluk travmalarının, ilerleyen dönemlerde görülen hastalıklarla bağlantısını anlatıyor.

Türkçeye henüz çevrilmemiş son kitabı olan Girls on the Brink (Uçurumun Kıyısındaki Kızlar) da ise ergenlik çağındaki kızların başarılı olmasını zorlaştıran modern baskıları anlatıyor.

Kız çocukları bu çağda depresyona, endişeye ve kendine zarar vermeye her zamankinden daha yatkın. Ergenliğe erken girmek, sosyal medya etkisi ve kadın düşmanlığının artması... Nakazawa, bu olumsuzlukların kız çocuklarını duygusal olarak zayıflattığını, erkek çocuklarına kıyasla onları daha dayanıksız yapığını söylüyor.

Ergenlik her ne kadar savunmasız bir dönem olsa da, neyse ki ergen kız beyninin son derece esnek olduğu bir dönemdir. Yani bir kız çocuğunun çevresine karşı doğuştan gelen hassasiyeti, doğru koşullarda onun süper gücü haline gelebilir. Jackson Nakazawa, kitabında, dayanıklı ve başarılı kız çocukları yetiştirme konusunda yetişkinliklere rehberlik ediyor. Kızların ruhsal sorunlarını önlemek, dünyayla yüzleşmeye hazır olmalarını sağlamak sabır gerektiren bir iş. Aşağıda Jackson Nakazawa bazı sorulara cevap veriyor. Yazının sonunda Nakazawa'nın biyografisini bulabilirsiniz.

Ergen kızların hayatını zindana çeviren şeyler neler?

Nakazawa: Günümüzde performansa ve rekabete çok fazla odaklanılıyor. 7-13 yaşları arasındaki çocuklar arkadaşlarıyla oyun oynamak, çimenlere uzanıp konuşup gülüşmek yerine, 13 yaşına kadar tanışmamaları gereken ancak birçoğunun çok daha erken yaşta öğrendiği sosyal medya ile ilgileniyor.

Sosyal medyada kızlar dış görünüşlerinin her şeyi belirlediğini düşünüyorlar. Erkeklere kıyasla kızlar daha çok dış görünüşlerine göre değerlendirildiklerini, sevilip sevilmemelerinin dış görünüşleriyle alakalı olduğunu öğreniyorlar. Ne kadar çok değişik kıyafetle sosyal medyada boy gösterirlerse o kadar çok “beğeni” alacaklarına kanaat getirmişler.

Bu duruma pandemi, online eğitim, küresel ısınma gibi dış etmenler de eklenince çocukların üzerindeki baskı arttı ve sosyal medya platformları bu duygu yoğunluğunu kelimenin tam anlamıyla iyice tırmandıran mecralar haline dönüştü. Bunun sonunda çocuklarımızın cinsel taciz, tecavüz ve şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldıkları gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyoruz.

Kızların beyinleri bu stres faktörlerine karşı daha mı hassas?

Nakazawa: Ergenlik, kızların beyin gelişimi için hassas bir dönem. Erkekler için de öyledir ama erkekler kızlar kadar bu durumdan olumsuz etkilenmezler. Ergenlik dönemine giren kız çocuklarında östrojen hormonu devreye girer. Bu hormon özellikle stres üzerinde etkilidir. Östrojen, ergen kız çocuklarının, çevrelerine ve ebeveynlerine karşı duydukları öfke ve strese verdikleri tepkiyi daha da artırır. Yani stres artırıcıdır.

Evrimsel olarak konuşursak, östrojen ergen beyninin gelişimi için harika bir hormondur ve beynin ana düzenleyicisidir. Normal koşullarda, duruma iyi tarafından bakacak olursak, östrojenin bağışıklığı artırıcı etkisi vardır, kadınları daha sağlıklı ve güçlü kılar. Ancak bir kadının çevresinde olup biten stresli durumlara aşırı tepki vermesine de neden olur. Bu nedenle, kadınların aşılara daha güçlü yanıt vermesi veya kadınların otoimmün hastalıklardan erkeklere oranla daha fazla müzdarip olmalarının nedeni budur. Östrojen bağışıklık sistemini hızlandırır ve otoimmün hastalıkların ortaya çıkmasına yol açar.

Kadının çevresinde olan ve sosyal strese sebep olan etkenler, kadın sanki fiziksel bir zarar görüyormuş gibi bağışıklık tepkisi uyandırabilir.

Kızlar ergenlik döneminde ortaya çıkan östrojenle beraber, aşırı sosyal ve duygusal strese girerlerse bu stres onların sağlıklarını ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilir.

Kızlar daha erken yaşta ergenliğe giriyor

Nakazawa: Bilim adamları hala ergenliğin neden sürekli erkene çekildiğini çözmeye çalışıyorlar. 1800'lü yıllarda kızlar 16 yaş civarında regl oluyordu; 1900'lerde 15 yaş civarındaydı; ve 2020'de ortalama yaş 11'di. Stres veya beslenmedeki bir değişiklik nedeniyle gelişim hızlanmış olabilir. Bazı nörobilimciler, kız çocuklarının erken seksüalizasyonunun (kendini olduğundan daha büyük göstermeye yönelik davranışlar) erken ergenliğe girmelerinin bir başka nedeni olabileceğini öne sürüyorlar. Çevresi küçük kıza yaşından büyük göründüğünü söylüyorsa, bu söylem ergenliği tetikleyen bir unsur olabilir. Ancak bu teorilerin her birine karşı savlar geliştirilebilir.

Sebep ne olursa olsun şu bir gerçek ki artık çok daha fazla kız çocuğu ergenliğe erken yaşta giriyor. Bu da, beyin yapısal bir gelişim göstermeden ve bununla nasıl başa çıkacağını bilmeden duygusal anlamda bazı hislerin başlaması ve çocuğun artan bir stresle mücadele haline girmesi anlamına geliyor. Buna evrimsel uyumsuzluk da denebilir.

Tipik ergen huysuzluğunun işaretleri nelerdir?

Nakazawa: Klasik işaret, çocuğunuzun artık sizinle veya kimseyle konuşmamasıdır. İzole, asabi, arkadaşlarıyla kavga eden, sürekli uyuyan ya da hiç uyumayan, sürekli üzüntü, umutsuzluk ve yorgunluk içinde yaşarlar.

Bu yüzden çocuğunuz size zor sorularla geldiğinde onu iyi karşılamaya ve sorularını cevaplamaya çalışın. Bir çocuk ebeveynleriyle her şey hakkında konuşabileceğini söylüyorsa, bu çocuğun doğru yolda olduğunu gösterir. Ebeveynler çocuklarının sadece kendileriyle değil, en sevdiği teyze, hala veya öğretmeniyle de sohbet edebilmesinin yollarını bulmaya çalışmalıdır.

Bu sorun ebeveynlerin kendi başlarına halledebilecekleri bir mesele mi?

Nakazawa: Ebeveynler bununla başa çıkmakta yalnız olduklarını düşünüyor, ama yalnız değiliz. Her şeyin sebebi biz değiliz. Çocuklarımızın bizimle konuşmadığı zamanlar elbette olacak. Merak ediyorsanız okula ulaşıp yardım isteyebilirsiniz, durumunun ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Çocuğunuz endişeli veya depresyondaysa kendinizi başarısızlıkla suçlamayın. Etrafınızdan yardım isteyin. İnsanlar toplu yaşayarak aynı evrim sürecinden buralara geldi. Kabilenin arkasında olduğunu bildiği için sorunları çözdü. Bugün artık insanlar daha izole yaşıyorlar. Çocuklar birbirleriyle rekabet ediyormuş hissine kapıldıkları için duygusal anlamda birbirleriyle daha az bağlantı kuruyorlar. Topluluğa dahil olduğunuzda, çocuklarınız daha büyük bir dünyada önemli olduklarını ve dünyada "seni görüyorum" diyen başka yetişkinlerin olduğunu da göreceklerdir.

Toplumdan kendinizi zole etmeyin. Çevremizi genişlettikçe, dış dünya kızlarımız için daha çekici, daha davetkar ve daha heyecan verici hale gelecektir. Etrafları sağlıklı bağlantılarla dolacaktır. Kendilerini yalnız hissetmeyeceklerdir. Çevrimiçi sosyal medya dünyasından uzaklaştıkça kızlarımız kendilerini daha güvende hissedeceklerdir.

Kendilerini güvende hissettiklerinde, beyinlerindeki stres mekanizmasının devreye girme olasılığı düşer ve gençlik yıllarını depresyon veya kaygı olmadan geçirme şansları yükselir. Ergenlik çağındaki kızların beyinleri inanılmaz derecede çeviktir; aynı anda birden çok sosyal ipucu alabilirler. Bu ipuçları iyiyse ve stressiz bir ortam sağlanırsa ergen kadın beyni süper güçtür.

Donna Jackson Nakazawa kimdir?

Nörobilim, immünoloji ve insan duygularının kesişimini araştıran ödüllü bir gazeteci ve uluslararası alanda tanınan bir konuşmacıdır. Yayınlanan 6 kitabının 2 tanesi Türkçeye çevrilmiştir. Küresel pandeminin ön saflarında yüksek düzeyde stresle karşı karşıya kalan binlerce sağlık çalışanı, hekim, pratisyen hekim, eğitimci için hazırladığı bir travma iyileştirme programı çok başarılı olmuştur. Kesintiye Uğrayan Çocukluk kitabıyla bağışıklık alanına yaptığı yazılı katkılardan dolayı büyük bir sağlık ödülü kazanmıştır. Çok sayıda üniversitede ders vermiş, pek çok konferansta ve hastanede konuşmacı olarak yer almıştır. Harvard Bilim Bölümü'nde, Rutgers Üniversitesi Davranışsal Sağlık Bakımı Konferansı'nda, Golisano Çocuk Hastanesi Yıllık Pediatrik Konferansı'nda, Kraliyet Tıp Derneği SIRPA Kronik Ağrı ve Emotion Konferansı'nda konuşmacı olarak görev almıştır.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Cannes'ın en cesur 13 kıyafeti
2024 Cannes Film Festivali'nde giyilen en cesur kıyafetler kimlerindi? Ünlüler bu yılki Fransız etkinliğine en çılgın, en dekolteli ve en heykelsi görünümlerle katıldılar. Kimi laleye benzedi kimi de midyeye.
Kötü beslenmenin yeni adı: Ultra işlenmiş gıdalar
Yaklaşık 10 milyon kişiyi kapsayan geniş ve önemli bir araştırmada bilim insanları ultra işlenmiş gıda tüketiminin 32 sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu ikna edici kanıtlarla buldular.
Evlenince düzelir mi?
"Evlenince düzelir" diye başlanan nice ilişkinin içinde ne çok insan mutsuzluğa mahkum oldu... Oysa araştırmalar, 25'inden sonra insanların çok zor değiştiğini gösteriyor.
'Akıllı telefon şeytani bir icat'
Ünlüler, kendilerini ve çocuklarını sosyal medya bağımlılığından korumak için telefon kullanmamaya çalışıyor. Penélope Cruz akıllı telefonun çocuklar ve gençler üzerinde yapılan acımasız bir deney olduğunu, Lily Allen ise şeytani bir icat olduğunu düşünüyor.
"Benimle ne zaman evlenirsin?"
“İyi günde, kötü günde evet” deme yaşı çiftten çifte değişse de araştırmalarda ortaya çıkan yaş ortalamalarının bize anlattığı bir şey var. Bölgeler ve cinsiyetler arasında değişen evlenme yaşları, ideal evlilik yaşı hakkında fikir verici olabilir. Ama bir dakika, ‘ideal evlilik yaşı’ derken hata yapıyor olabilir miyiz?
Yazın favori bikini ve mayo modelleri
Soğuk kış günlerini geride bıraktık, şimdi güneşin sıcaklığını hissetmeye hazırız. Tatil için henüz bir plan yapmamış olsanız bile mayo ve bikini alışverişine başlamanın zamanı geldi. O halde gelin bu yılın mayo ve bikini trendlerine göz atalım...
Kızıl maskenin gücü adına!
Kırışıklıkları ve lekeleri gidermede yeni trend olan LED ışıklı maskeler popülerlik kazanıyor. Victoria Beckham, Julia Roberts, Chrissy Teigen gibi daha pek çok ünlü isim, LED ışıklı maskelerini yüzlerine takmış halde çekildikleri fotoğrafları peş peşe paylaşıyor. Peki nedir bu LED ışıklı maskeler? İşte detaylar...
Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
En mikroplu yer neresi diye sorulduğunda pek çok insan anında banyo diyecektir, ancak durum hiç de öyle sanıldığı gibi değil...
Japonlar neden obez değil?
Amerikalıların yaklaşık yüzde 42'si obezken, Japonların sadece yüzde 4,5'i obez. Görünüşe göre Japonya, ismi lazım olmayan bazı zayıflama ilaçlarına ihtiyaç duymayan bir ülke. Japonya'da, yasalara göre her okul profesyonel bir beslenme uzmanı bulundurmak zorunda. Japon hükümeti çıkardıkları yasalarla sizi obez olmaktan adeta koruyor.
Ülkelere göre öpücük haritası
Kimi kültürde dudaktan romantik bir öpücük karında kelebekler uçuruyor, kimi kültürde ise bu öpüşme mide bulandırıcı bulunuyor. Kimi coğrafyada arkadaşlar yanaktan tek öpücükle selamlanıyor kiminde dört öpücüğe kadar çıkıyor. Coğrafyaya göre değişen romantik, şehvetli, gizli, yasaklı öpüşmeler...
5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
Meksika'da, menüsünde sadece dört malzeme bulunan küçük, gösterişsiz bir taco standı Michelin Rehberi tarafından bir yıldızla ödüllendir
Kuru ciltler için Tiktok önerileri
Sürekli gelişen güzellik ve cilt bakımı dünyasında TikTok, özellikle kuru ciltlerle mücadele edenler için çok önemli bir kaynak olmaya başladı. Şaşırdınız mı? Platform, sadece cilt bakımı rutinlerini değil aynı zamanda makyaj seçimlerini de etkileyen trendler ve ipuçları hazinesi haline geldi.
Büyücülükle ün salmış cennet ada: Siquijor
Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
Tırnak Sanatçısı Kim Truong ünlülerin çok rağbet ettiği bir tasarımcı.
Gözlüğünüzü yüz şeklinize göre seçin!
Alışveriş sitelerinde görüp çok beğendiğiniz bir güneş gözlüğünü satın aldınız diyelim. Fakat seçtiğiniz güneş gözlüğü modeli, tam yüzünüze oturmadı ya da yüzünüzü daha farklı gösterdi. Güneş gözlüğünüzü hayal ettiğiniz gibi kendinize yakıştıramadıysanız bunun nedeni modelin yüz şekline uygun olmamasından kaynaklanıyor olabilir! Yüz şekline göre güneş gözlüğü seçiminin püf noktalarını sıralıyoruz...
Kruvasanı Fransız mı sandınız?
Kruvasan Fransız değil. Hilal şeklinde ilk halinin Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı (bayraktaki Ay'ı ifade ederek) iddia ediliyor.
Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
Uyku boşanması her ne kadar kulağa olumsuz bir ifadeymiş gibi gelse de aslında pek çok ilişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesine yardımcı oluyor. Ancak çiftlerin ayrı ayrı yataklarda uyumasını ifade eden uyku boşanması, herkes için uygun değil. Ayrı yataklarda uyumak, kimi ilişkilerde kişilere konforu getirirken kimilerinde de iletişim eksikliğine yol açıyor
Karakterlerini ele veriyor!
Köpekler sadece başı okşanan, sevilen, besleyip dostluk kurulan evcil hayvanlar değil aynı zamanda sahiplerine ayna tutan canlılar… Öyle ki sahibi olduğunuz köpeğiniz, hakkınızda ipuçları verebiliyor
Yılın rengi seçilmişti... Makyaja böyle yansıyacak!
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü'ne göre yılın rengi 'Peach Fuzz', yani Şeftali Tüyü olmuştu. Peki moda, sanat, dekorasyon gibi pek çok alanı etkileyen yılın rengi, makyajlara nasıl yansıyor? İşte şeftali tonlarda makyaj için ipuçları...
Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
Gri saç, yıllar boyunca 'yaşlanma'nın bir işareti olarak görülmüş olsa da, son yıllarda bu algı giderek değişiyor. Artık gri saçlar yaş almayla ilişkilendirilmiyor, aksine özgüvenin ve güzelliğin sembolü!
Bu yılın gözde saç kesimleri
Saçlarınızı kestirmeye, dış görünüşünüzde bir yenilik yapmaya hazırsınız ama modelde kararsız mısınız? 2024 yılının popüler saç kesimlerinden ilham almanız için buradayız
Yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen oje!
Onlarca ürünün kullanıldığı fakat sonuç itibariyle 'yok gibi görünen makyaj' trendini mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bahar ve yaz aylarında yok gibi görünen makyajdan sonra yok gibi görünen ojeler, kısa tırnaklı ve bakımlı eller oldukça popüler olacak gibi gözüküyor...
Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
Mermer gibi pürüzsüz ciltleriyle nam salan Koreli kadınların güzellik rutini son yıllarda dünyada popüler olmuş durumda. Peki dünyaya yayılan ‘glass skin’ trendi nedir, adımları neler?
Metalik renkler, gül desenleri... İşte 2024'ün modası!
2024 yılının bahar ve yaz aylarında neler giyeceğiz? Yeni sezonda hangi renkler, desenler ön planda? Elbiseler, pantolonlar hangi kesim tercih edilecek? İşte 2024 bahar/yaz sezonunda kadın modasında öne çıkacak trendler…
Sezonun erkek giyim trendleri!
Havalar henüz tam anlamıyla ısınmış sayılmaz. Ancak bahar ayları kapıda! Peki önümüzde erkek modası için hangi trendler göze çarpıyor? İşte makosen ayakkabılardan turuncu parçalara, denim takımlardan natürel renklere erkek modasında öne çıkacak trendler...
TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
Sosyal medyanın da etkisiyle moda kavramı dönüşüyor, kendini yeniliyor. Ancak TikTok'ta ortaya çıkan akımla moda, geçmişe döndü! Bu trendin ismi ise 'mob wife'... Peki, bu akım nedir ve neden bu kadar ilgi görüyor?
190 milyon kadının sorunu! Teşhis için 12 yıl bekliyorlar
Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını etkileyen çikolata kisti (endometriozis) genelde herhangi bir belirti vermiyor. En çok üreme çağındaki kadınları tehdit eden hastalık, bulgu verdiğinde de şiddetli ağrı ve kısırlıkla kendini gösteriyor. Erken yaşta adet görmek, sık adet görmek, adet döneminde yoğun kanama, kısırlık öyküsü ve hiç doğum yapmamış olmak riskleri artıran faktörlerden... Doç. Dr. Sinem Ertaş, kadınların ilk şikâyetlerinin başlamasından kesin tanı alınmasına kadar geçen sürenin oldukça uzun olduğunu belirterek, "Ortalama bu süre 8 ile 12 yıl arasında değişiyor" dedi
Fiyonkları büyüten moda akımı
Soft renkler, fiyonklar, tüller, inciler, minik çiçekli elbiseler... Eğer bu parçalara gardrobunuzda sık sık yer veriyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz. Çünkü 'coquette' adı verilen bu moda akımının milyonlarca takipçisi var!
Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
Moda ve edebiyat iki zıt kutup gibi görünse de bu düşünce çok da doğru değil. Bu yüzden pek çok tasarımcı ve moda evi edebiyattan ilham alıyor ve kitapları fikirlerini paylaşmanın bir yolu olarak görüyor
Modern ebeveynlerin takıntıları
Siz de modern ebeveynlerin çocuklar üzerinde uygulamayı takıntı haline getirdiği sinir bozucu alışkanlıklardan yaka silktiniz mi? Öyleyse hep birlikte haykıralım: Çocukları rahat bırakın!
İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
1928’de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle meyve fidanı ve bahçıvan yetiştirmek için kurulan Büyükdere Fidanlığı tüm binalarıyla ve bitki örtüsüyle bir süredir yeniden faaliyette. 300 bin m2lik fidanlığın en önemli özelliği içerisindeki Bahçıvanlık Okulu. Okul 27 yıl sonra yeni mezunlarını vermeye başladı.
Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
Sevdiğimiz bir diziyi kaç kez izlediğimizin bir önemi var mı? Dijital platformlarla birlikte yüzlerce seçeneğimiz olsa da dönüp dolaşıp aynı dizileri izliyoruz. Dizinin başını da sonunu da ezbere bilsek de, onları yine yeniden izlemek muhtemelen bizi hep mutlu edecek. Aslında bilim de bunu söylüyor. Dizi izleyicilerini bile ikiye bölen Rachel ve Ross'un ilişkiye ara verip vermedikleri konusundaki kavgalarını izlemek, daha önce izlemediğimiz bir şeyi izlemekten çok daha kolay ve keyifli...
Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
Sabahları uyanır uyanmaz cep telefonuna bakmayan yoktur! Cep telefonları sayesinde çoğu işimizi hallediyor, günün yorgunluğunu sosyal medyamızda atıyoruz. Zamanımızın çoğu, mavi ekran karşısında geçiyor. Bunun genel ve ruh sağlığımız üzerindeki bedelini uzmanlar açıklıyor ve günde 'sadece 2-3 saat kullanın' diyor. Peki ya cep telefonları sizin ne kadar vaktinizi alıyor? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
Son yılların en popüler yoga eğitmenlerinden biri olan Çetin Çetintaş'ın ismi karanlık inziva uygulaması ile gündemde. Ünlü manken Çağla Şıkel'in ve popüler isimlerin karanlık inzivaya çekilmesi, o anların sosyal medyada yayınlanması çeşitli tepkilere yol açtı. Kimi karanlıkta aç ve susuz kalmayı anlamsız buldu, kimi bu konuyu ti'ye alan videolar çekti, kimi ise bu uygulamanın çok eskiye dayandığını belirtti. İşin aslını Çetin Çetintaş'a sorduk, Çetintaş ise "Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil" dedi ve uygulamanın binlerce yıllık bir tarihi olduğundan; üstelik karanlık inzivanın gençleştirdiğine dair yapılan bilimsel çalışmalardan bahsetti. Habertürk'ten Esra Şaşmaz'ın röportajı...
2024 tırnak trendleri
Bunlar 2024 yılında her yerde göreceğimiz tırnak tasarımları ve renk tonları. Nail art konusunda son derece başarılı stüdyolardan çıkmış, gözlerinizi alamayacağınız parlak kırmızılarla ve sanatsal desenlerle bezenmiş en güzel örnekler.
Yeni akım: Böceklere öncelik veren bahçecilik
Dünyanın dört bir yanında bahçıvanlar yeni bir anlayışla artık bitkilere değil böceklere öncelik veren bir bahçecilik yapıyor. Benim bahçem öncelikle böcekler içindir diyen ve saatlerini sadece karınlarını doyuran çeşitli böcekleri izleyerek geçiren insanların sayısında da dünya genelinde atış var. Bu neden olabilir?
Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Avrupa'da yaşayacak, ziyaret edecek ya da yatırım yapacak olsaydınız bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Doğru yıkanmanın incelikleri
Doğru beden temizliğine dair bildiklerinizi unutun! Önemli olan vücudun her yerini köpük köpük yıkamak değil. Ne sıklıkta, ne kadar süreyle, nasıl yıkanmalı? Tüm incelikleriyle temizlenme rehberi…
Yeni trend: Gamze estetiği
Doğal olarak, yalnızca gamzeli doğduysanız gamzeleriniz olabilir. Ama artık gamzeleriniz olmadığı için üzülmenize gerek yok! Eğer isterseniz 'yanak gamzesi estetiği'yle yanaklarınızda bir çift gamzeye sahip olmanız mümkün...
Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
Uzmanlar çanta ya da araba gibi eşyalar aracılığıyla statü sergilemekten uzaklaştığımızı, artık "mükemmel yüzün" peşinde olduğumuzu savunuyor. Uzaktan çalışma ile insanlar çantanızı ya da ayakkabılarınızı değil yüzünüzü görüyor. Görüntünün sözden daha önemli olduğu bir kültüre doğru ilerliyoruz. Bu yüzden insanların estetik cerrahlara ünlülerin fotoğraflarını değil, kendilerinin filtreli selfielerini götürüyor.
Karbon emisyonunuzu hızlıca azaltmanın 6 yolu
Güncel global krizlerin en büyüklerinden birinin iklim değişikliği olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Global sera gazı salınımını hızlı bir şekilde azaltma gerekliliği gün geçtikçe artıyor. Peki bunun için neler yapabilirsiniz? Yapabilecekleriniz arasında daha az et yemekten daha az uçağa binmeye kadar pek çok şey var.
Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
Bu yıl öfkeli protestoların gölgesinde kalmış gibi görünse de Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki kostümler dikkat çekti. Şarkılardan da sahne performanslarından da rol çaldı
En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
Yıllara göre en uzun saatleri kimle ya da kimlerle geçirdiğinize dair yapılan çalışma, zaman hakkındaki düşüncelerinizi ve hislerinizi sorgulatacak cinsten. Hayattaki önceliklerinize dair bir ‘hatırlatma’ yazısı…
"Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
Günlük hayatımız hep bir koşturma içinde geçiyor; işe yetişmek, aileyle vakit geçirmek, kendine vakit ayırmak, ev işlerini yapmak... Sürekli uğraşmamız gereken şeyler olduğu gibi dinlenmeye de ihtiyacımız var, ancak bu konu kadınlar için daha zor. Bloom UK tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 kadından 9'u iş ve kişisel yaşamı arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını söylüyor. Ev işlerinde de sorumluluğun çoğunluğu kadınlarda. Bu durum "rahatlama boşluğu" (rest gap) tanımını ortaya çıkardı. Peki nedir bu kavram ve kadınların neden daha yorgun hissetmesine sebep oluyor?
Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
Yemek en büyük zevklerimizden biri. Ama gene de bazı çok bilinen ve belli ülke ve kültürlerle bağdaştırılan yemeklerin sandığınızdan çok daha başka köklerden geldiğini bilmiyor olabilirsiniz.
Artık ‘kirli olmak’ trend
Farklı olmak adına ne kadar kirli görünebilirsiniz? Moda dünyası ezberleri boza boza geliyor
Yeni trend: Kahvaltıda sebze
Araştırmacılar kısa zaman önce, nişasta içermeyen sebzeler gibi belli gıdaların karbonhidratlardan önce tüketildiklerinde, ilk önce karbonhidrat tüketmeye kıyasla daha düşük ve daha sağlıklı bir kan şekeri seviyesine neden olabileceklerini buldu.
Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi.
TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
Muğla'da, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan Selahattin Y., 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte olduğun kadının emniyete getirilmesi sırasında vatandaşların linç girişimini polis önledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
Ankara'da, 42 yaşındaki Selahattin Özdemir tarafından öldürülen vergi başmüfettişi 45 yaşındaki Serap Doğan'ın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastıktan 9 dakika sonra polis ekibinin binaya ulaştığı, yöneticinin "Serap diye biri yok" demesi ve telefonla aradığı Serap Doğan'ın, "Yanlışlıkla bastım, sorun yok" sözleri üzerine tutanak tutup, ayrıldığı ortaya çıktı. Özdemir'in eşya taşındığı için açık olan kapıdan binaya girip, çatıyı çıkarak Doğan'ın terasına atladığı belirlendi. İşte yürek yakan detaylar...
Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 21 yaşındaki Ahmet D., eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı babası M.D. tarafından ekmek bıçağıyla öldürüldü. Olay sonrası kaçan baba M.D., bir kahvehanenin tuvaletinde yakalandı
Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre sıcaklıklar, batı ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece artıyor. İki bölgemizde ise bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve illerimizde hava durumu...
Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
Deniz Akkaya, kızıyla yaşadığı sorunları sosyal medya hesabından ifşa etmesiyle haftanın en çok konuşulan ismi oldu. Cem Yılmaz'ın Galatasaray, Can Bonomo'nun ise oğluyla ilgili paylaşımları dikkat çekiciydi. Detaylar 'Panorama'da...
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada Erdem ile eşi Birsen Koç ve Muradiye Yavuz yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hatalı sollamayı Erdem Koç'un yaptığı ve oğlunun kullandığı otomobili geçmeye çalıştığı öğrenildi
Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
Brad Pitt'e soyadı darbesi indiren çocukları, Refah'taki çadır kamp saldırısında sus pus olup insanlıktan sınıfta kalanlar, Madonna'ya müstehcen sahne şovu davası absürtlüğü ve Sofia Vergara'nın gülümseten iri göğüs isyanıyla haftaya damga vuranlar...
Martial hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Manchester United ile sözleşmesi sona eren Fransız forvet Anthony Martial'ı gündemine aldı.
Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
Adana'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler birbirine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sele kapılan kadını taksici kurtardı
Amasya'da aniden bastıran sağanak yağış az kalsın bir cana mal oluyordu. Sel sularına kapılan kadını taksicinin pratik yöntemi kurtardı. Taksici Tahsin Aydın o anları şöyle anlattı: Ablamızı yerde suların içinde sürüklenirken gördüm. Rögar kapağına ayağı sıkışmıştı. Camı açıp, ablamızın elinden tuttum, ayağa kaldırıp arabaya aldım ve evine bıraktım. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray topladığı 102 puanla ligde puan rekoru kırarak sezonu tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip yaklaşık 240 milyon lira geliri de kasasına koydu. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... 4 büyüklerde hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak yanıtladı.
Otomobille sulama kanalına uçtu: 2 ölü
Tokat'ta, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü Umut Açar ile araçtaki 13 yaşındaki arkadaşı Volkan Başar, yaşamını yitirdi. Umut Açar'ın, otomobili babasından izinsiz alıp, arkadaşı Volkan Başar ile gezintiye çıktığı öğrenildi
Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Irak Başbakanı Muhammed Sudani'den açıklamalar. Sudani Kalkınma Yolu Projesi'nden, Türkiye'nin terörle mücadelesine, İsrail'in Gazze'deki katliamlarından Türkiye ile geliştirilen işbirliğine değin birçok önemli konuda değerlendirmelerde bulundu
Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sezonu rekor kırarak 99 puanla noktalayan teknik direktör İsmail Kartal'a veda etti
Büyük tehlike atlattı
Kadir İnanır, fizik tedavisi sırasında öfkelenmesiyle büyük bir tehlike atlattı. Bunun üzerine doktoru Prof. Dr. Uğur Türe'den Kadir İnanır'a yüksek öncelikli talimatta bulundu "Öfkelenmek yasak"... Öfkelenmesi sonucu, tansiyonunun yükseleceği, bunun da beyninde yeniden pıhtı atmasına neden olacağından dolayı doktoru ve çevresindekiler, öfkesini kontrol etmesi için İnanır'a telkinde bulunuyor
Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
Ortaokul öğretmeninin resimlerin altına yazı yazmaması için uyardığı Orhan, önce dünyaca ünlü bir yazar olan Orhan Pamuk’a, sonra da bir “İstanbul ressamı”na dönüştü. Üstelik üzeri yazılı resimleriyle…Pamuk, içine sığamadığı kalıpları kendi hikayesinde nasıl aştığını Habertürk’ten Didem Arvas'a anlattı
Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı
Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
Fenerbahçe’de mevcut yönetim, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Mourinho ile başkan Ali Koç’un hafta sonu yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak.
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Garfield'ı saymazsak sinemada tam bir korku filmi rüzgarı esiyor. Hafatnın dikkat çeken korku filmi Cameron ve Colin Cairnes’in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği Şeytanla Bir Gece (Late Night with The Devil). Filmde 1977 yılında Cadılar Bayramı sırasında bir talk show programında yaşananları konu ediniyor. Güney Kore'li yönetmen Jae-hyun Jang yönetmenliğinde vizyona girecek Exhuma, paranormal bir takım olaylarla çevrili olan varlıklı bir ailenin çocuklarını kurtarmak için yükselen genç şaman ikilisi Hwa Rim ve Bong Gil'den yardım alması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Haftanın korku filmlerinden Kara Ayin (From Black), oğlunun ruhu ile iletişim kurmak için bir ayine katılan acılı bir annenin yaşadıklarını konu ediniyor. Haftanın yerli gerilim filmlerinden Karanlıktan Kaçış, bir kaza sonucu hasta bir kadınla tanışmasıyla kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Haftanın bir diğer gerilim filmi Turbo, eğlenmek için çıktıkları yolda acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. İstanbul'un Beykoz'daki Çubuklu Silolar, 1-2 Haziran'da Perküsyon Günleri'ne ev sahipliği yapacak. İBB Kültür ve İBB Miras ev sahipliğinde düzenlenen “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi, 23 Mayıs-29 Ağustos 2024 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor. Cumhuriyetin Yüzü sergisinin Uzun Cumartesi etkinlikleri kapsamındaki konuşma serisi Sergi Sohbetlerinin son buluşması 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Ölümünün 61. yılında değerli şair ve yazar Nâzım Hikmet'in anılacağı buluşmada serginin proje danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral, deneyimli gazeteci ve yazar İhsan Yılmaz'ı konuk edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) sezona, repertuvarındaki tüm oyunları sahnelediği bir şenlik ile veda ediyor. İzBBŞT Sezon Sonu Şenliği 29 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde Kültürpark’ta yapılacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.