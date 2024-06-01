Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çeltik tarlaları ilkbaharda köyü yarımadaya dönüştürüyor

        Çeltik tarlaları ilkbaharda köyü yarımadaya dönüştürüyor

        Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü, etrafındaki çeltik tarlalarının suyla dolması sonucu ilkbahar aylarında adeta yarımadaya dönüşüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:49 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        D-100 kara yolunu kenarında Devrez ve Geyikli çaylarının birleştiği bölgede bulunan Ortalıca'da, yaklaşık 2 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor.

        2

        Çeltik ekim döneminde üç tarafı suyla kaplanan köy, eski ahşap evleri ve suyun ortasında yarımadaya dönüşen görüntüsüyle dikkati çekiyor.

        3

        Ortalıca Köyü Muhtarı Salih Uysal, köylerinin en önemli gelir kaynağının çeltik olduğunu söyledi.

        4

        Köylerinin her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu belirten Uysal, "Köyümüz doğal güzellikleri ile de ön plana çıkıyor. Devrez ve Geyikli çayları köyümüzde birbirine karışıyor. Bu ayrı bir güzellik katıyor. Bu köyde büyüdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

        5

        Köyün eski evleriyle de ön plana çıktığını anlatan Uysal, şunları kaydetti:

        6

        "Köyümüzde çok sayıda tarihi ev de bulunuyor. Bu tarihi yapıların hala duruyor olması köye ayrı güzellik katıyor. Köyümüzün etrafı çeltik arazilerinin suyuyla kaplandığında ada görünümü veriyor. O da çok güzel oluyor. Yazları turistler gelir. Bisikletle gelenler de buraya uğramadan gitmez."

         

        7

        Kocaeli'den köye gelen fotoğrafçı Muzaffer Sütlüoğlu da Ortalıca köyünü önceki yıllarda da ziyaret ettiğini belirterek, "Bölgeden her geçtiğimde burada duruyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Çeltik tarlaları ilgimi çekiyor. Bu gün daha yakından gördüm. Evlerin yapıları oldukça güzel" diye konuştu.

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        #Ortalıca köyü
        #kastamonu
        #tosya
        #yarımadaya dönüşen köy
        #Çeltik tarlaları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi
        Prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Uyuşturucu tespiti talep etti
        Uyuşturucu tespiti talep etti
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar