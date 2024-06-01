Çeltik tarlaları ilkbaharda köyü yarımadaya dönüştürüyor

"Köyümüzde çok sayıda tarihi ev de bulunuyor. Bu tarihi yapıların hala duruyor olması köye ayrı güzellik katıyor. Köyümüzün etrafı çeltik arazilerinin suyuyla kaplandığında ada görünümü veriyor. O da çok güzel oluyor. Yazları turistler gelir. Bisikletle gelenler de buraya uğramadan gitmez."