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        Haberler Dünya Trump'a borsada 'sus payı' şoku: 400 milyon dolar kaybetti | Dış Haberler

        Trump'a borsada 'sus payı' şoku: 400 milyon dolar kaybetti

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti, New York'taki 'sus payı' davasında aldığı mahkumiyetin ardından yüz milyonlarca dolar azaldı. Trump Media & Technology Group'un hisseleri yüzde 5,3 düşüş yaşadı, şirketin değeri 6 milyar dolardan 5,6 milyar dolara geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:00
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        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
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        Trump Media & Technology Group'un hisseleri Wall Street'te günü yüzde 5.3 düşüşle tamamlayarak eski başkanın hissesinin değerini düşürdü.

        Piyasalar kapandığında Trump'ın hissesi yaklaşık 5,6 milyar dolar seviyesindeydi. Bir önceki gün bu rakam 6 milyar dolara yakındı.

        Truth Social'ın sahibi Trump Media'nın mart ayında piyasaya olağanüstü bir giriş yapması, Trump'ın kağıt üzerindeki servetini milyarlarca dolar artırmış ve onu ilk kez dünyanın en zengin 500 kişisi arasına sokmuştu.

        Eski başkanın, şirketteki çoğunluk hissesini satarak milyarlarca dolar elde edebilmesi için Trump Media'nın son aylarda yükseldiği seviyelerde işlem görmeye devam etmesi gerekecek.

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        'SUS PAYI' DAVASI

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce, eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı "sus payı" davasında suçlu bulunmuştu. Trump, bir suçtan hüküm giyen ilk ABD başkanı.

        Eski ABD Başkanı hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

        Ancak hukuk uzmanları para cezasının daha olası bir sonuç olduğunu söylüyor. Trump'ın Başkan seçilmesinin önünde ise bir engel bulunmuyor.

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