Trump'a borsada 'sus payı' şoku: 400 milyon dolar kaybetti

Trump Media & Technology Group'un hisseleri Wall Street'te günü yüzde 5.3 düşüşle tamamlayarak eski başkanın hissesinin değerini düşürdü.

Piyasalar kapandığında Trump'ın hissesi yaklaşık 5,6 milyar dolar seviyesindeydi. Bir önceki gün bu rakam 6 milyar dolara yakındı.

Truth Social'ın sahibi Trump Media'nın mart ayında piyasaya olağanüstü bir giriş yapması, Trump'ın kağıt üzerindeki servetini milyarlarca dolar artırmış ve onu ilk kez dünyanın en zengin 500 kişisi arasına sokmuştu.

Eski başkanın, şirketteki çoğunluk hissesini satarak milyarlarca dolar elde edebilmesi için Trump Media'nın son aylarda yükseldiği seviyelerde işlem görmeye devam etmesi gerekecek.

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