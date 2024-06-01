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        Haberler Magazin Kenan Doğulu'dan özür dilemeli parti! Doğulu, 50'nci yaş günü partisinde komşularına mektup gönderdi- Magazin haberleri

        Kenan Doğulu'dan özür dilemeli parti

        Kenan Doğulu, 50'nci yaş günü partisinde oluşacak gürültüden dolayı komşularına özür dilemeli bir mektup gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:38
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        Kenan Doğulu, 50'nci yaş günü için oturduğu sitenin bahçesinde bir parti verdi.

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        Kenan Doğulu, partiden önce komşularına bir mektup göndererek oluşabilecek gürültüden dolayı özür diledi; "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50'nci yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz."

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        Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem'in de katıldığı partide; Beren Saat, Kenan Doğulu için gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırdı.
        Partide şarkılarını söyleyen Kenan Doğulu'ya eşi ve konukları eşlik etti.

        #Kenan Doğulu
        #beren saat
        #kıvanç tatlıtuğ
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