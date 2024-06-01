Milli Takım'da Enes Ünal şoku!

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da golcü oyuncu Enes Ünal, sol ayak başparmağındaki kırık nedeniyle milli takım geniş kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu! Haberi Görüntüle Milli takımda daha önce savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü de sakatlık nedeniyle kamptan ayrılırken, genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a dahil olmuştu. REKLAM 35 KİŞİLİK KADRO 26'YA DÜŞECEK Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Takımımızda 35 kişilik geniş aday kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)