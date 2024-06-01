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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi

        Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi iş insanı Özer Uçuran Çiller, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:36
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        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
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        Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi iş insanı Özer Uçuran Çiller evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 86 yaşında yaşamını yitirdi.

        Bir süredir diyaliz tedavisi gören Özer Uçuran Çiller, Yeniköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Eski İçişleri Bakanı AK Parti milletvekili Süleyman Soylu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakanımız Prof. Dr. Tansu Çiller’in kıymetli eşi Özer Uçuran Çiller’in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Sayın Başbakanımıza, evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır; müteveffaya Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

        Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

        Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak çalıştı.

        1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Mehmet Emin Karamehmet'in yanında Çukurova Holding'te CEO görevini üstlendi. 1981 yılında eşi Tansu Çiller ile beraber Marsan Marmara Holding'i kurdu. Ayrıca Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı.

        Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

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