Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi iş insanı Özer Uçuran Çiller evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Özer Uçuran Çiller, Yeniköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski İçişleri Bakanı AK Parti milletvekili Süleyman Soylu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakanımız Prof. Dr. Tansu Çiller’in kıymetli eşi Özer Uçuran Çiller’in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Sayın Başbakanımıza, evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır; müteveffaya Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak çalıştı.