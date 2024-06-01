Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
Deniz Akkaya, kızıyla yaşadığı sorunları sosyal medya hesabından ifşa etmesiyle haftanın en çok konuşulan ismi oldu. Cem Yılmaz'ın Galatasaray, Can Bonomo'nun ise oğluyla ilgili paylaşımları dikkat çekiciydi. Detaylar 'Panorama'da...
CEM YILMAZ
GALATASARAY TEBRİĞİ
38 hafta süren lig mücadelesinin sonunda şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray, Konyaspor'u 3 -1 yenerek 24'üncü kez mutlu sona ulaştı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Cem Yılmaz'ın Cemvari paylaşımı dikkat çekti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik eden ünlü komedyen, "Tebrikler... Galatasaraylıları kutlarım. Neden çünkü Fenerbahçeliyim" dedi.
CAN BONOMO
'BABA' DEMEDİ TARTIŞMASI
Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, oğlu Roman'ı 2021'de kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve oğlu ile keyifli anlarını yayımlayan Can Bonomo, son paylaşımı ile gündem oldu.
37 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir videoda oğlu Roman'ın kendisine 'Can' diye seslenmesi nedeniyle eleştirilmişti.
Oğlu ve kendisine yönelik yapılan olumsuz yorumlara karşılık veren Can Bonomo; "Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü... Düzeltmeye gerek duymuyorum. Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah, korusun bizi" ifadelerini kullandı.
Can Bonomo'ya yöneltilen eleştirilerden bir kez daha görüldü ki sosyal medya bir hayli acımasız.
ÜNLÜLER FİLİSTİN'DE YAŞANANLARA KAYITSIZ KALMADI
İSRAİL'E BÜYÜK TEPKİ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği iki saldırıda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in bu saldırıları da öncekiler gibi dünyada tepkiyle karşılanırken, Türki ünlü isimler de yaşanan drama kayıtsız kalmadı.
Başta; Tarkan, Şahan Gökbakar, Mustafa Sandal, Berrak Tüzünataç, Hayko Cepkin, Aynur Aydın, Doğu Demirkol, Engin Altan Düzyatan, Haluk Levent, Filiz Akın ve Gülşen olmak üzeren çok sayıda ünlü isim, İsrail ordusuna tepki gösterdi.
DENİZ AKKAYA
ANNE - KIZ TARTIŞMASI
Haftanın olay paylaşımı...
Neredeyse tüm hayatımızı gözler önüne serme imkânı sunan sosyal medyanın da etkisiyle yaptığımız tüm paylaşımlar kısa sürede binlerce insana ulaşıyor. Tabii bunun avantajı olduğu kadar dezavantajı da var. Özellikle hayatlarının her anını kamuoyunun gözü önünde olan ünlülerin yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük etkileşimler alıyor. Hâl böyle olunca yapılan paylaşımların içeriğine dikkat etmek de oldukça önemli... Her ne kadar her ünlü isim için bu durum geçerli olmasa da bazı ünlüler yaşadığı sorunları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Bu hafta Deniz Akkaya da bu isimlerden biri oldu.
Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö ile yaşadığı tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etti.
46 yaşındaki emekli manken, sözlerine; "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü" diyerek başlayan Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırdığını ileri süren açıklamalarda bulundu.
Deniz Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:
* Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.
* Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.
* Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin.
Daha sonra yayımladığı mesajda gelen yorumlara tepki gösteren Deniz Akkaya; "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, 'polisleri aramaya cesaret edemez' derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" diyerek sitem etti. Fakat durum bununla da kalmadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Deniz Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından harekete geçerek A.Ö'yü koruma altına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğuna gerekli psikolojik desteği vermeye başladı.
Deniz Akkaya, ardından akşam saatlerinde bulunduğu paylaşımda ise şunları söyledi; "Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında. Pek tabii ki ilk doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu… Anne ve babasız kalmak anne ve babasız olmak…
Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün… Bugün yapılan son görüşmede pişman ve suçlamasını çekmek istiyor kızım… Geriye kalan ise tam bir gün hallaç pamuğuna çevirilen bir anne… Beni piranaların önüne atıp dedesinin sıcak kucağına döneceğini hayal ederken, hayatın gerçekleriyle karşılaşmanın verdiği şok ve pişmanlık.
Çok üzgünüm dostlar…
Yine olan bana oldu… Yine olan annelere oldu.
Sonsuz güven ve destekle cesurca kendi özellerin de evlerinde yaşadıklarını benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim.
Benim aslında gerçekte kocaman bir ailem varmış, onlarda sizlersiniz.
Ben konuyu sakince kapatmaya çalıştıkça… En yakınımızdakiler ellerine geçirdikleri veya geçirdiklerini sandıkları bir konuyla kişisel husumetlerinin hesabına oturma peşindeler.
Sabahtan beri yemek yemedim, bir duş aldıktan sonra tekrar açıklama yapacağım. Bu olayın benim hayatımda bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum."
Deniz Akkaya, kızıyla yaşadığı sorunu ifşa etmesiyle ilgili yapılan yorumlar karşısında dengesini kaybettiğini gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Akkaya, tuhaf bir açıklama daha yaparak aynı evde bulunmamak için kızını geceleyin çocuk esirgeme kurumuna gönderdiğini söyledi.
Deniz Akkaya, tüm bunların ardından ailesi ve eski eşi Efe Önbilgin hakkında çarpıcı söylemlerde bulundu. Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'in kızıyla ilgilenmediğini ileri sürdü.
Deniz Akkaya, "Bakın bu benim öz babam" diyerek babasının A.Ö'nün velayetini almak için harekete geçtiğini, ayrıca öz babasının kendisini hapse attırmak istediğini iddia etti.
Ailesiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Deniz Akkaya; "Bizim ailede dayak ailenin fıtratında bir konuymuş" ifadelerini kullanarak teyzesinin kızı A.Ö'ye şiddet uyguladığını ve iki kez kızını boğmaya çalıştığını ileri sürdü. Babası Muzaffer Akkaya'nın torununun velayetini almak istediğini belirten emekli manken, buna izin vermeyeceğini söyledi.
Yaşananların ardından harekete geçen Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya'nın 1 ay süreyle Efe Önbilgin ile kızı A.Ö'ye yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
Deniz Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapsi' uygulanacak.
A.Ö, İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan A.Ö'nün ifadesi alınmasının ardından Adli Tabipliğe sevk edildi. A.Ö için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.
Ayrıca Deniz Akkaya'nın babası Mustafa Akkaya, mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi.