Oğlu ve kendisine yönelik yapılan olumsuz yorumlara karşılık veren Can Bonomo; "Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü... Düzeltmeye gerek duymuyorum. Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah, korusun bizi" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo'ya yöneltilen eleştirilerden bir kez daha görüldü ki sosyal medya bir hayli acımasız.