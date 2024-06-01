Gece ağrılarını hafifletmenin yolları: Hastalıklar neden gece kötüleşir?

Hastayken geceleri neden daha kötü hissederiz sorusu, birçok kişinin merak ettiği ve sıkça karşılaştığı bir durumdur. Vücut, hastalıkla savaşırken enerji tüketir ve bağışıklık sistemi bu süreçte yorulur, bu da genel bir halsizlik ve kötü hissetme durumunu tetikler. İşte, hastayken özellikle geceleri kötü hissediyor olmamızın nedeni...