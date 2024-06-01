Gece ağrılarını hafifletmenin yolları: Hastalıklar neden gece kötüleşir?
Gece boyunca artan ağrılar birçok kişi için uykusuzluğun ve huzursuzluğun kaynağıdır. Bu durumun ardındaki nedenler, vücudun biyolojik ritmi ve gündüzün aksine gece boyunca salgılanan bazı hormonların seviyelerindeki değişikliklerdir. İşte detaylar!
Hastayken geceleri neden daha kötü hissederiz sorusu, birçok kişinin merak ettiği ve sıkça karşılaştığı bir durumdur. Vücut, hastalıkla savaşırken enerji tüketir ve bağışıklık sistemi bu süreçte yorulur, bu da genel bir halsizlik ve kötü hissetme durumunu tetikler. İşte, hastayken özellikle geceleri kötü hissediyor olmamızın nedeni...
NEDEN GECELERİ DAHA KÖTÜ HİSSEDİYORUZ?
Hastalıkların geceleri daha kötü hale gelmesinin belli başları nedenleri bulunuyor. Bunlardan bazıları şunlar:
HORMONLAR VE SİRKADYEN RİTİM
Sirkadiyen ritminiz, gün boyunca vücudunuzda meydana gelen değişiklikleri kontrol etmeye yardımcı olan bir iç saat gibidir. Sirkadiyen ritminizi etkileyebilecek faktörler şunları içerir:
Ne kadar uyuduğunuz
Gün boyunca maruz kaldığınız ışık miktarı (hem doğal hem de yapay)
Ne kadar egzersiz yaptığınız
Fiziksel, zihinsel veya duygusal faktörlerden kaynaklanan stres düzeyleriniz
Sirkadiyen ritminiz aynı zamanda gün boyunca hormon seviyelerindeki değişimlerle de bağlantılıdır. Ve vücudunuzdaki birçok farklı hormon, sirkadiyen ritminize yanıt olarak sık sık yükselir ve düşer: Kortizol, östrojen ve progesteron, insülin, leptin ve ghrelin gibi açlığı düzenleyen hormonlar, melatonin, ti̇roi̇d hormonlari, büyüme hormonları.
KORTİZOL DENGESİZLİĞİ
Kortizol seviyeleri stres, uyku eksikliği, bağışıklık sisteminiz ve diğer faktörlere yanıt olarak gün boyunca büyük ölçüde yükselebilir ve düşebilir. Kortizol diğer birçok hormonun dengede tutulmasında rol oynar. Kortizol dengesizliği diğer hormonların da dengesizleşmesine ve geceleri kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.
VÜCUT POZİSYONU
Gece boyunca vücut pozisyonunuz da hasta olduğunuzda kendinizi nasıl hissettiğinizi etkileyebilir. Yer çekimi, oturduğunuzda, uzandığınızda veya yatakta bir yandan diğer yana hareket ettiğinizde vücudunuzdaki farklı süreçlere veya organlara farklı şekilde etki edebilir.
MUKUS BİRİKİMİ
Örneğin, uyumak için uzandığınızda kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz çünkü soğuk algınlığı veya gripten kaynaklanan mukus birikimi sinüslerinizde tıkanıklığa veya basınca neden olarak baş ağrısı veya sinüs ağrısına yol açabilir. Eğer yan yatan biriyseniz, bu ağrı veya baskının çoğunu başınızın bir tarafında hissedebilirsiniz.
DAHA AZ YORUCU
Gün boyunca iş, aile ve eğlence gibi birçok dikkat dağıtıcı şey zihninizi meşgul edebilir. Bu, hasta olduğunuzda dikkatinizi semptomlarınızdan uzaklaştırmanıza ve daha az şiddetli hissettirmenize yardımcı olabilir.
ATEŞ NEDEN GECELERİ YÜKSELİR?
Kortizol, bağışıklık sistemi işlevinizle yakından bağlantılıdır. Kortizol gün boyunca daha yüksektir ve bu yüksek seviyeler bağışıklık faaliyetinizi büyük ölçüde baskılar. Geceleri kortizol seviyeleri düştüğünde, bağışıklık sisteminiz hastalık veya enfeksiyonla mücadelede daha aktif olur.
Ateşin geceleri yükselmesinin nedeni budur. Bu, iltihaplanma süreçlerinin vücudunuzdaki bakteri, virüs veya diğer bulaşıcı maddelerin varlığına yanıt verdiğinin ve bağışıklık sisteminizin bir hastalığa karşı aktif olarak savaştığının bir işaretidir.
GECELERİ HASTALIĞIN KÖTÜLEŞMESİ ENGELLENEBİLİR Mİ?
Hastalığınızdan kurtulana kadar belirtilerinizi ortadan kaldıramayabilirsiniz, ancak belirtilerinizin şiddetini azaltmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz pek çok şey vardır.
TAKVİYE ALIN
Bazı vitaminler, mineraller ve bitkiler semptomları tedavi etmenize veya farklı nedenlerin geceleri vücudunuz üzerinde yaratabileceği etkiyi azaltmanıza yardımcı olabilir. Bazı takviyeler bağışıklık fonksiyonunu güçlendirir ve hasta olduğunuzda geceleri daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.
GÜN İÇİNDE DAHA FAZLA UYUYUN
Bir enfeksiyonla savaşırken bağışıklık sisteminizi desteklemek için yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Uyurken kortizol seviyeleri daha düşüktür, bu nedenle uyku, hastayken önemli olan sağlıklı ve aktif bir bağışıklık sistemini destekler. Tipik bir 7 ila 9 saatlik uyku, hızlı bir şekilde iyileşmeniz için yeterli olmayabilir. Uyku aynı zamanda vücudunuzun dinlenmesini ve hormonlarınızın dengede kalmasını sağlar.
SUSUZ KALMAYIN
Her gün yeterli miktarda su içmek sizi nemli tutar ve genel sağlığınızın yanı sıra bağışıklık sistemi işlevinizi de destekler. Susuz kalmamak, ateş sırasında terlediğinizde kaybettiğiniz vücut sıvılarını ve elektrolitleri yenilemenizi de sağlayabilir.
Susuz kalmamak için ihtiyacınız olan tam su miktarı her insan için farklıdır. Ancak gün boyunca en az 6 bardak su içmeye çalışın. Kafein veya alkol kullanıyorsanız, sıcak veya kuru bir iklimde yaşıyorsanız veya hastayken egzersiz yapıyorsanız biraz daha fazla için.