Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Gece ağrılarını hafifletmenin yolları: Hastalıklar neden gece kötüleşir? | Sağlık Haberleri

        Gece ağrılarını hafifletmenin yolları: Hastalıklar neden gece kötüleşir?

        Gece boyunca artan ağrılar birçok kişi için uykusuzluğun ve huzursuzluğun kaynağıdır. Bu durumun ardındaki nedenler, vücudun biyolojik ritmi ve gündüzün aksine gece boyunca salgılanan bazı hormonların seviyelerindeki değişikliklerdir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 01.06.2024 - 02:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hastayken geceleri neden daha kötü hissederiz sorusu, birçok kişinin merak ettiği ve sıkça karşılaştığı bir durumdur. Vücut, hastalıkla savaşırken enerji tüketir ve bağışıklık sistemi bu süreçte yorulur, bu da genel bir halsizlik ve kötü hissetme durumunu tetikler. İşte, hastayken özellikle geceleri kötü hissediyor olmamızın nedeni...

        2

        NEDEN GECELERİ DAHA KÖTÜ HİSSEDİYORUZ?

        Hastalıkların geceleri daha kötü hale gelmesinin belli başları nedenleri bulunuyor. Bunlardan bazıları şunlar:

        3

        HORMONLAR VE SİRKADYEN RİTİM

        Sirkadiyen ritminiz, gün boyunca vücudunuzda meydana gelen değişiklikleri kontrol etmeye yardımcı olan bir iç saat gibidir. Sirkadiyen ritminizi etkileyebilecek faktörler şunları içerir:

        Ne kadar uyuduğunuz

        Gün boyunca maruz kaldığınız ışık miktarı (hem doğal hem de yapay)

        Ne kadar egzersiz yaptığınız

        Fiziksel, zihinsel veya duygusal faktörlerden kaynaklanan stres düzeyleriniz

        4

        Sirkadiyen ritminiz aynı zamanda gün boyunca hormon seviyelerindeki değişimlerle de bağlantılıdır. Ve vücudunuzdaki birçok farklı hormon, sirkadiyen ritminize yanıt olarak sık sık yükselir ve düşer: Kortizol, östrojen ve progesteron, insülin, leptin ve ghrelin gibi açlığı düzenleyen hormonlar, melatonin, ti̇roi̇d hormonlari, büyüme hormonları.

        5

        KORTİZOL DENGESİZLİĞİ

        Kortizol seviyeleri stres, uyku eksikliği, bağışıklık sisteminiz ve diğer faktörlere yanıt olarak gün boyunca büyük ölçüde yükselebilir ve düşebilir. Kortizol diğer birçok hormonun dengede tutulmasında rol oynar. Kortizol dengesizliği diğer hormonların da dengesizleşmesine ve geceleri kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.

        6

        VÜCUT POZİSYONU

        Gece boyunca vücut pozisyonunuz da hasta olduğunuzda kendinizi nasıl hissettiğinizi etkileyebilir. Yer çekimi, oturduğunuzda, uzandığınızda veya yatakta bir yandan diğer yana hareket ettiğinizde vücudunuzdaki farklı süreçlere veya organlara farklı şekilde etki edebilir.

        7

        MUKUS BİRİKİMİ

        Örneğin, uyumak için uzandığınızda kendinizi daha kötü hissedebilirsiniz çünkü soğuk algınlığı veya gripten kaynaklanan mukus birikimi sinüslerinizde tıkanıklığa veya basınca neden olarak baş ağrısı veya sinüs ağrısına yol açabilir. Eğer yan yatan biriyseniz, bu ağrı veya baskının çoğunu başınızın bir tarafında hissedebilirsiniz.

        8

        DAHA AZ YORUCU

        Gün boyunca iş, aile ve eğlence gibi birçok dikkat dağıtıcı şey zihninizi meşgul edebilir. Bu, hasta olduğunuzda dikkatinizi semptomlarınızdan uzaklaştırmanıza ve daha az şiddetli hissettirmenize yardımcı olabilir.

        9

        ATEŞ NEDEN GECELERİ YÜKSELİR?

        Kortizol, bağışıklık sistemi işlevinizle yakından bağlantılıdır. Kortizol gün boyunca daha yüksektir ve bu yüksek seviyeler bağışıklık faaliyetinizi büyük ölçüde baskılar. Geceleri kortizol seviyeleri düştüğünde, bağışıklık sisteminiz hastalık veya enfeksiyonla mücadelede daha aktif olur.

        10

        Ateşin geceleri yükselmesinin nedeni budur. Bu, iltihaplanma süreçlerinin vücudunuzdaki bakteri, virüs veya diğer bulaşıcı maddelerin varlığına yanıt verdiğinin ve bağışıklık sisteminizin bir hastalığa karşı aktif olarak savaştığının bir işaretidir.

        11

        GECELERİ HASTALIĞIN KÖTÜLEŞMESİ ENGELLENEBİLİR Mİ?

        Hastalığınızdan kurtulana kadar belirtilerinizi ortadan kaldıramayabilirsiniz, ancak belirtilerinizin şiddetini azaltmaya yardımcı olmak için yapabileceğiniz pek çok şey vardır.

        12

        TAKVİYE ALIN

        Bazı vitaminler, mineraller ve bitkiler semptomları tedavi etmenize veya farklı nedenlerin geceleri vücudunuz üzerinde yaratabileceği etkiyi azaltmanıza yardımcı olabilir. Bazı takviyeler bağışıklık fonksiyonunu güçlendirir ve hasta olduğunuzda geceleri daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

        13

        GÜN İÇİNDE DAHA FAZLA UYUYUN

        Bir enfeksiyonla savaşırken bağışıklık sisteminizi desteklemek için yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Uyurken kortizol seviyeleri daha düşüktür, bu nedenle uyku, hastayken önemli olan sağlıklı ve aktif bir bağışıklık sistemini destekler. Tipik bir 7 ila 9 saatlik uyku, hızlı bir şekilde iyileşmeniz için yeterli olmayabilir. Uyku aynı zamanda vücudunuzun dinlenmesini ve hormonlarınızın dengede kalmasını sağlar.

        14

        SUSUZ KALMAYIN

        Her gün yeterli miktarda su içmek sizi nemli tutar ve genel sağlığınızın yanı sıra bağışıklık sistemi işlevinizi de destekler. Susuz kalmamak, ateş sırasında terlediğinizde kaybettiğiniz vücut sıvılarını ve elektrolitleri yenilemenizi de sağlayabilir.

        15

        Susuz kalmamak için ihtiyacınız olan tam su miktarı her insan için farklıdır. Ancak gün boyunca en az 6 bardak su içmeye çalışın. Kafein veya alkol kullanıyorsanız, sıcak veya kuru bir iklimde yaşıyorsanız veya hastayken egzersiz yapıyorsanız biraz daha fazla için.

        16

        2018 yılında yapılan bir çalışma, aşağıdaki takviyelerin diğer tıbbi tedavilerin yanı sıra soğuk algınlığı tedavisine de yardımcı olabileceğini öne sürmüştür: C vitamini, D vitamini, çinko, ekinezya

        Kaynak: Healthline

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar