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        Haberler Dünya İsrail, şartları kabul edilmeden kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını yineledi | Dış Haberler

        İsrail, şartları kabul edilmeden kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını yineledi

        İsrail, 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlanmadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:39
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        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
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        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtildi.

        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
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        Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatıldı.

        İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili teklifi kabul etmeyeceği kaydedilen açıklamada şunları kaydedildi:

        "Öneriye ilişkin İsrail, kalıcı bir ateşkes yürürlüğe girmeden önce bu şartların sağlanmasında ısrar etmeyi sürdürecek. Bu şartlar sağlanmadan önce İsrail'in kalıcı bir ateşkesi kabul edeceği fikri umutsuz bir girişimdir."

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        Söz konusu açıklama ülke medyasında İsrail'de "savaş yanlılarını yatıştırmak için yapıldığı" şeklinde değerlendirildi.

        Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada da "İsrail'in Gazze'deki tüm hedefleri gerçekleşene kadar savaşı sürdürmede ısrarcı olduğu" belirtilmiş, "İsrail'in önerdiği kesin hatlar, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor." ifadeleri kullanılmıştı.

        Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

        ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

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