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        Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:38
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        Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (2)
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        AĞACIKALDIRMAÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Bursa´da lodos fırtınasıyla nedeniyle devrilen 250 yıllık anıt çınar ağacının kaldırılması ve Koza Han´ın avlusunda bulunan diğer anıt ağaçların sağlamlaştırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan, 532 yıllık tarihi bulunan Koza Han´ın taç kapısı, TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa´nın logosu olarak kullanılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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