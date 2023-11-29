Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (2)

AĞACIKALDIRMAÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bursa´da lodos fırtınasıyla nedeniyle devrilen 250 yıllık anıt çınar ağacının kaldırılması ve Koza Han´ın avlusunda bulunan diğer anıt ağaçların sağlamlaştırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, 532 yıllık tarihi bulunan Koza Han´ın taç kapısı, TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa´nın logosu olarak kullanılmıştı.