Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu! - Güncel haberler

        Eşini ağır yaralayan sanığın Yargıtay'da da bozulan cezası ikinci kez düştü ve tahliye oldu

        Kayseri'de, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i sokak ortasında bıçaklayıp ağır yaraladığı gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan Ali Karadeniz'in cezası istinafın ardından Yargıtay tarafından da bozuldu. Bozma kararının ardından yeniden yargılanan Karadeniz, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri ile ikinci kez cezasının düşürülmesi ile tahliye oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de otomobil aksesuarları satılan iş yeri bulunan Ali Karadeniz (30), 30 Eylül 2019'da Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (26), başka biriyle yazıştığı ve bu kişiyle yan yana gördüğü iddiasıyla sokak ortasında bıçakladı.

        Sinem Karadeniz, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ali Karadeniz, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İSTİNAF CEZAYI YÜKSEK BULDU

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Karadeniz, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatının, cezanın yüksek olduğunu gerekçe göstererek yaptığı itirazla dosya, istinafa taşındı.

        REKLAM

        Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı esastan bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde, sanık hakkında 'Haksız tahrik' indirimi yapılmadığı, cezanın fazla olduğu belirtilerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        CEZA DÜŞÜRÜLDÜ

        İstinafın bozma kararının ardından 9 Ekim 2021'de, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık Ali Karadeniz'i, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, cezanın 11 yıl 3 aya düşürülmesine hükmedip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        YARGITAY BU CEZAYI DA YÜKSEK BULDU

        İtiraz üzerine dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede bozma kararı verdi. Yargıtay, mağdur kadının, eşiyle evlilik birliği devam ederken başka birisi ile ilişkisi olduğu, bu yüzden de sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle sanık Ali Karadeniz'e fazla ceza verildiğini belirtti.

        Yargıtay bozma ilamında, sanığa yönelen ve "haksız tahrik" teşkil eden olayların ulaştığı boyut dikkate alındığında, yerel mahkeme tarafından makul oranda "haksız tahrik" indirimi uygulanarak, yeniden hüküm kurulması gerektiği görüşünde bulunuldu. Yargıtay, sanık Karadeniz'e fazla ceza verildiği gerekçesiyle, kararı hukuka aykırı bularak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

        REKLAM

        CEZASI İKİNCİ KEZ İNDİRİLDİ VE TAHLİYE OLDU

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde bozma kararının ardından sanık Ali Karadeniz, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya mağdur Sinem Karadeniz katılmadı.

        Yargıtay bozma ilamına karşı sözleri sorulan sanık Karadeniz, "Diyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ali Karadeniz'i, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle önce 18 yıla, "haksız tahrik" ile 9 yıla, "iyi hal" indirimi ile de 7 yıl 6 aya indirilmesine karar verdi.

        Heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri kayseri
        #kadına şiddet
        #Sinem Karadeniz
        #Ali Karadeniz
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        Bisikletli kadını taciz eden sapığa istenen ceza belli oldu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        "İnsani ara" uzayacak mı?
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar