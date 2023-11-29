Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        (ÖZEL) Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        (ÖZEL) Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Buoyunubozacağız diye geldik"

        "Bursaspor Kulübü'nün yaklaşık 1.5 milyar TL borcu var"

        "Bursaspor kapanırsa herkes rahat edecek"

        İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN/BURSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Özür diledi
        Özür diledi
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        Eşini ağır yaralayan sanık tahliye oldu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Başkan Aktaş, Bursalı balıkçılarla denize açıldı
        Başkan Aktaş, Bursalı balıkçılarla denize açıldı
        Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (2)
        Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (2)
        İnegöl'de eski karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        İnegöl'de eski karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi
        Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi
        Bursa'da saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan lodos etkisini sürdürüyor
        Bursa'da saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan lodos etkisini sürdürüyor
        Güneydoğu'da kız çocuklarını okula kazandıran şehit ilçe milli eğitim müdür...
        Güneydoğu'da kız çocuklarını okula kazandıran şehit ilçe milli eğitim müdür...