(ÖZEL) Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı

"Buoyunubozacağız diye geldik"

"Bursaspor Kulübü'nün yaklaşık 1.5 milyar TL borcu var"

"Bursaspor kapanırsa herkes rahat edecek"

İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN/BURSA,

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