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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid sildiği İsrail paylaşımı nedeniyle özür diledi - Magazin haberleri

        Gigi Hadid özür diledi

        İsrail ile ilgili paylaşımını sildikten sonra tepki çeken Filistin asıllı model Gigi Hadid bu konuda bir açıklamada bulundu. Hadid, paylaşımından pişmanlık duyduğunu; "Geçtiğimiz hafta sonu hesabımda yayımlamadan önce yeterince düşünmediğim bir paylaşım yaptım" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:11
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        Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma hakkında görüşlerini yayımlamaya devam ediyor. İsrail - Filistin çatışmasında tavrını açıkça Filistin'den yana koyan 28 yaşındaki model, son mesajıyla tepki çekmişti.

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        Gigi Hadid'in paylaşımında "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir" diye yazdı. Mesaja, "12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı" açıklanan Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir infografik eşlik ediyordu. İnfografik, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu iddia ederken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor" ifadeleri yer almıştı.

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        PAYLAŞIMINI SİLDİ

        Cumartesi günü yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşım sonrası ABD'li müzik yapımcısı Scooter Braun ve İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'i topa tuttu.

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        GIGI HADID'DEN AÇIKLAMA GELDİ

        Gigi Hadid, "Filistin asıllı biri olarak, Gazze'den gelen haberleri ve görüntüleri görmek çok acı verici. Filistinlilerin çektiği ve çekmeye devam ettiği zorlukları gösteren gerçek hikâyeleri paylaşmak, benim için çok önemli ama geçtiğimiz hafta sonu hesabımda yayınlamadan önce yeterince düşünmediğim bir paylaşım yaptım" dedi.

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        "YANLIŞ BİR ÖRNEK KULLANDIM"

        Gigi Hadid, "Maalesef yanlış bir örnek kullandım ve bundan pişmanlık duyuyorum. Amacım insan haklarına vurguda bulunmaktı. Yahudiler de dahil olmak üzere hiçbir insana zarar vermek doğru değil" dedi.

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        İSRAİLLİ MODELDEN TEPKİ

        İsrailli model Bar Rafaeli de meslektaşı Gigi Hadid'in paylaşımına tepki göstermişti. Rafaeli, İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsüyle İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve Hamas ile devam eden çatışma hakkında konuşan bir röportajın yer aldığı bir video paylaşmıştı. Bar Rafeli, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Sanırım seninle konuşuyor" diye yazdı.

        Fotoğraflar: Avalon, Mega

        #Gigi Hadid
        #israil
        #gazze
        #Filistin
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