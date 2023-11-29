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GIGI HADID'DEN AÇIKLAMA GELDİ Gigi Hadid, "Filistin asıllı biri olarak, Gazze'den gelen haberleri ve görüntüleri görmek çok acı verici. Filistinlilerin çektiği ve çekmeye devam ettiği zorlukları gösteren gerçek hikâyeleri paylaşmak, benim için çok önemli ama geçtiğimiz hafta sonu hesabımda yayınlamadan önce yeterince düşünmediğim bir paylaşım yaptım" dedi.

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"YANLIŞ BİR ÖRNEK KULLANDIM" Gigi Hadid, "Maalesef yanlış bir örnek kullandım ve bundan pişmanlık duyuyorum. Amacım insan haklarına vurguda bulunmaktı. Yahudiler de dahil olmak üzere hiçbir insana zarar vermek doğru değil" dedi.

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İSRAİLLİ MODELDEN TEPKİ İsrailli model Bar Rafaeli de meslektaşı Gigi Hadid'in paylaşımına tepki göstermişti. Rafaeli, İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsüyle İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve Hamas ile devam eden çatışma hakkında konuşan bir röportajın yer aldığı bir video paylaşmıştı. Bar Rafeli, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Sanırım seninle konuşuyor" diye yazdı. Fotoğraflar: Avalon, Mega

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