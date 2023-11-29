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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi

        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan "TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:11
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        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Toplantısı'na katıldı.

        Erkan burada yaptığı konuşmada "TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Türk lirası tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep artmıştır. 17 Kasım itibarıyla, 12 hafta içerisinde, Türk lirası mevduat 1,7 trilyon Türk lirası artarken, kur korumalı mevduat 601 milyar Türk lirası ve döviz cinsi mevduat da yaklaşık 3 milyar ABD doları gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

        "KİRALIK EV İLANLARINDAKİ FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI"

        Gelecekte enflasyonun ne olacağına dair beklentilerdeki düzelmenin, fiyat oluşumuna yansıdığını belirten Erkan şöyle devam etti:

        Nitekim, fiyatlama davranışlarında da olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi, para politikasından daha çok etkilenen ürün gruplarında fiyat artış hızı azalmakla kalmadı, uzun bir süreden sonra ilk kez indirimler görülmeye başlandı. Firmaların talepteki aşırılığın geri çekildiğini görerek fiyat indirimlerine başlamaları hem tüketiciler için hem de rekabet ortamı için oldukça sevindiricidir. Attığımız adımlarla birlikte, özellikle büyükşehirlerde, kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Parasal aktarım sürdükçe bu gözlemler daha da yaygınlık gösterecektir."

        "AYLIK ENFLASYONDA GERİLEME SÜRECEK"

        Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladığını belirten Erkan "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte. Enflasyon Raporu’nda da belirttiğimiz gibi yıllık enflasyon mayıs ayındaki baz etkisiyle tepe noktasına ulaştıktan sonra 2024’ün ikinci yarısında gerileyecek" dedi.

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        "TAVİZ VERME LÜKSÜ KALMAMIŞTIR"

        Erkan "Ortalaması yüksek, sürdürülebilir, ve oynaklığı düşük milli gelir büyümesinin olmazsa olmaz koşulu olan düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül eder hale gelmiştir ve ülkemizin artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

        "ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIŞINI HEDEFLİYORUZ"

        Erkan sözlerine şöyle devam etti:

        "Reeskont kredilerinin yüzde 75'inin firmalara ilave teminat maliyeti oluşturmadan verilmesini hedefliyoruz. Bu konuda önemli mesafe kaydedildi. Güçlendirilmiş YTAK ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz."

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