Beslediği köpeğinin saldırısına uğradı

BURSA´nın İnegöl ilçesinde `Rottweiler´ cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Hasan Z.´nin (57) sağ kolu parçalandı.

İnegöl ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi´nde Hasan Z., beslediği `Rottweiler´ cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Hasan Z., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Z., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.