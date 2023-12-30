Beslediği köpeğinin saldırısına uğradı
BURSA´nın İnegöl ilçesinde `Rottweiler´ cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Hasan Z.´nin (57) sağ kolu parçalandı.
BURSA´nın İnegöl ilçesinde `Rottweiler´ cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Hasan Z.´nin (57) sağ kolu parçalandı.
İnegöl ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi´nde Hasan Z., beslediği `Rottweiler´ cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Hasan Z., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Z., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.
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