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        Bursa'da marketten bağış kumbarasının çalınması kamerada

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir marketten hasta çocuk için yardım toplanan bağış kumbarası çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:49
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        Bursa'da marketten bağış kumbarasının çalınması kamerada
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir marketten hasta çocuk için yardım toplanan bağış kumbarası çalındı.

        Marketin çalışanları, Karacabey ilçesinde ailesiyle ikamet eden Göktuğ adlı 3 yaşındaki çocuğun tedavisine yardım amacıyla konulan bağış kutusunun çalındığını fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Müşteri gibi markete giren kişinin tezgaha yaklaşarak bağış kutusunu alıp uzaklaştığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi, soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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