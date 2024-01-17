Bursa'da marketten bağış kumbarasının çalınması kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir marketten hasta çocuk için yardım toplanan bağış kumbarası çalındı.

Marketin çalışanları, Karacabey ilçesinde ailesiyle ikamet eden Göktuğ adlı 3 yaşındaki çocuğun tedavisine yardım amacıyla konulan bağış kutusunun çalındığını fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Müşteri gibi markete giren kişinin tezgaha yaklaşarak bağış kutusunu alıp uzaklaştığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi, soruşturma başlatıldı.

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